日菲EEZ劃界談判 日台交流協會：對第三方無約束力

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，日本台灣交流協會今天表示，該邊界劃定協定僅適用於協定簽署國日本及菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力。

日本與菲律賓日前宣布啟動EEZ及大陸礁層海洋邊界談判，外界質疑跨界範圍位於台灣以東海域，恐影響台灣經濟海域的權益。

日本台灣交流協會下午回覆中央社提問表示，得知若日本與菲律賓就海洋邊界劃定達成協議，該邊界劃定協定僅適用於協定簽署國日本及菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力，因此被認為在國際法上並無任何問題。

日本台灣交流協會也說，得知日本方面認為，此項談判將成為在自由開放的印太地區基礎下，依據國際法和平解決爭端的良好範例。