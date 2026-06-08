批賴政府對日菲陸態度大不同 趙少康：海水退了就知誰沒穿褲子

日本與菲律賓上月底啟動海域劃界談判，涉及台灣東部海域，北京反彈激烈。大陸交通部昨宣布開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。中廣前董事長趙少康表示，同樣都是主權問題，為什麼民進黨政府面對不同對象，態度卻差這麼多？「海水退了，就知道誰沒穿褲子。」

趙少康指出，昨天在國家海洋日活動上，海委會主委管碧玲說「海巡在，主權就在。」他聽完之後真的覺得很好笑，因為這句話說白了，根本就是廢話。照這個邏輯，內政部也可以說「內政部在，主權就在」；賴清德總統也可以說「台灣在，主權就在」。反正喊口號很容易，但大家想知道的，是政府實際作為到底是什麼？

趙少康批評，當日本與菲律賓片面啟動專屬經濟區談判，影響漁民權益時，從賴總統、行政院長卓榮泰到各部會，沒人敢出聲。但同一時間，大陸4艘船艦進入台灣東部海域，民進黨政府立刻精神抖擻、強硬回應，彷彿只有這種場景，才會「突然醒來」。

趙少康說，民進黨最愛拿馬英九出來救援，當「馬維拉」。當年廣大興28號事件，馬政府在國際壓力下沒有退縮，堅持捍衛中華民國漁民權益，祭出制裁措施，最後更迫使菲律賓正式道歉並作出賠償。反觀今天，面對日本、菲律賓侵害我們權益的時候，賴清德、卓榮泰能閃就閃、能躲就躲，一比較才知道，原來民進黨可以這麼軟弱。

趙少康質疑，民進黨執政這麼多年，掌握這麼多資源，結果把台灣帶成什麼樣子？最近除了股市數字好看之外，真的有讓國家進步多少？但也不得不佩服民進黨，每次執政成績被檢驗時，一切都怪給中共就好。反正只要挑起兩岸對立、刺激抗中情緒，就能鞏固40%選票。

趙少康酸，就像台獨一樣，選舉時喊得震天響，把它當成選票提款機，結果民進黨都執政多久了，也沒看到誰敢真的宣布台獨。說穿了，很多時候民進黨就只是耍嘴皮子，真正碰到問題時，根本拿不出辦法。