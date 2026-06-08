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日菲啟動EEZ談判...陸船擾台海域 莊瑞雄：外交部須向日菲更強烈交涉

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。記者潘俊宏／攝影

日本菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國藉此在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，看出中國想藉日、對菲海權談判代表台灣的企圖，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈交涉，並批中國對外談判意圖製造「台灣是中國說了算」的假象，台灣人民無法接受。

民進黨團上午舉行輿情記者會，針對台灣被排除日菲EEZ談判，台灣東部海域海權可能受影響一事。莊瑞雄說，從中國對日、對菲的海權談判中可看出，中國企圖代表台灣，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈交涉。相鄰國家難免面臨領海或200海里專屬經濟海域（EEZ）高度重疊的問題。全世界都是先擱置主權爭議，共同開發並共享資源，不論是菲律賓、日本或台灣，都按照相同的國際慣例。

由於中國海警有意藉機執法，國民黨立委認為政府應對日菲強硬交涉，才不會讓中方有藉口，莊瑞雄則說，中國海警船早已不斷侵擾台灣海域，中國對台灣的騷擾與施壓，不需要任何藉口。中國在與日、菲談判時固然有其自身主張，但絕對無權代表台灣，面對中國侵擾，朝野政黨應一致對外，全力支持政府與海巡同仁執法。

至於外界擔憂中共海警船藉此「圍台軍演」常態化，莊瑞雄說，這幾年不斷看到中國對台灣施壓，國防部也歷時2年全面盤整國軍戰力需求，積極強化「不對稱作戰」的防禦能力。中國藉由日菲之間的漁業或海權爭端協議，企圖在國際製造台灣由中國說了算的假象，台灣人民絕對無法接受。因此台灣一定要提升國防戰力，如果不在乎自身安全、國會不支持國防戰力的提升，將向國際社會傳達軟弱的錯誤訊號。

莊瑞雄強調，台灣從不是兩岸緊張關係的挑釁者，每次台海局勢的緊張，都來自中共片面的施壓，而非台灣的挑釁，除了持續加強國防戰力，也會對外傳達台灣捍衛國家主權的決心。

外交部 莊瑞雄 菲律賓 日本 中國

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