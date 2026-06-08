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批日菲破壞和平禍源 陸媒：海域畫界談判須中方參與

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區海域畫界談判，中共機關報人民日報昨發表「鐘聲」評論員文章稱，亞太地區是和平發展的家園，絕非別有用心者謀取私利的棋盤。日菲兩國執意將陣營對抗引入地區，已成為破壞亞太和平安寧的禍源。文章稱，涉及台灣以東海域畫界談判，必須有中方參與。

文章稱，近期日本與菲律賓加速捆綁，動作頻傳。從宣布啟動所謂海域畫界談判，到推進情報共享、防務裝備轉移和聯合演訓，日菲兩國正以安全合作為名，行製造陣營對抗、推高地區安全風險之實。一系列消極動向，嚴重背離區域國家求和平、謀發展、促進合作的大勢，遭到國際社會的普遍反對。

評論認為，日菲所謂畫界談判毫無法律依據，嚴重侵害中方海洋權益。此舉是日菲加強勾連、攪亂地區局勢的危險步驟。

文章稱，日菲擬議畫界的海域位於「中國台灣島」以東，根據中國國內法及包括聯合國海洋法公約在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸棚。據聯合國海洋法公約，海岸相向或鄰近國家間的專屬經濟區和大陸棚界限應由相關國家本著公平原則以協議畫定。涉及台灣以東海域畫界談判，必須有中方參與。日菲繞開中方，擅自啟動所謂畫界談判，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方已就此分別向日菲提出嚴正交涉，堅決反對此非法無效行為。

文章批判日菲勾連、沆瀣一氣的行徑嚴重威脅區域和平與安全。文章敦促日方停止在軍事擴張的道路上愈走愈遠，並奉勸菲律賓不要把自己綁上其他國家的戰車。

中方 菲律賓 和平 亞太 中共

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