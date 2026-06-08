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學者：陸灰色地帶操作 推進司法管轄戰略

聯合報／ 記者謝守真／台北報導

大陸四艘大型海事與救助公務船六日前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，引發外界關注其在周邊海域的執法與管轄意涵。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，大陸相關行動透過海警與海事系統持續在區域海域活動，具有強化存在感與推進司法管轄主張的戰略訊號，並帶有灰色地帶操作特徵。

他表示，大陸近來透過不同系統的海上執法單位（如海警、海事機構）在相關海域活動，一方面對日本菲律賓傳達「日、菲你沒有管轄權，這裡是我（大陸）的領地」的訊號，另一方面則強化其自身對該海域的執法主張。

林穎佑認為，此類行動對台灣周邊海域而言，具有「項莊舞劍，意在沛公」意涵，表面上針對日菲相關議題，但實際執行區域仍在台灣周邊海域。

他提到，特別今天是台灣的國家海洋日，大陸選在特定時間宣布並實施行動，也帶有一定的象徵與政治訊號意涵，大陸「可以強化台灣政府不作為，而中共是有能力去維護台灣、維護中華民族的領海領土上的利益」，具有統戰及認知戰效果，透過執法行動強化對外論述。

他指出，這類行動本質上屬於「展示國旗」（showing the flag），透過軍艦或執法船的定期巡弋，象徵對相關海域的控制存在。

他提醒，若未來相關巡弋常態化，將可能進一步強化其在西太平洋、台海東側海域的存在感。這類行動屬於灰色地帶操作，但更關鍵的是透過法律與執法框架，強化其對相關海域的司法管轄權主張，並藉此對外傳達其具備控制與執法能力。

菲律賓 林穎佑 大陸 日本

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