聽新聞
0:00 / 0:00

爭海洋權益與主權 藍委：政府不能再當旁觀者

聯合報／ 記者鄭媁劉懿萱陳柄亦黃婉婷周佑政／台北報導
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查（圖，示意圖），台方海巡署的長濱艦併航監控。（取自中國海警微信公眾號）
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查（圖，示意圖），台方海巡署的長濱艦併航監控。（取自中國海警微信公眾號）

中國大陸在台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄昨天說，中國以「執法」之名，行政治施壓之實，是典型灰色地帶侵擾。國民黨團書記長林沛祥則表示，政府不能再繼續當旁觀者，應該主動向中國、日本菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權。

對於中國大陸交通運輸部宣稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，行政院及外交部未回應，指海巡署已作出回應。

林沛祥表示，現在的情況很奇怪，周邊國家都在談海域、談權益、談畫界，結果最直接受到影響的中華民國，卻好像「在看別人開會直播」；面對中國在台灣東部海域推動相關專法與執法作為，中華民國政府應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權主張，不是等別人談完了再來表示關切。林沛祥說，外交不是參加畢業典禮，不能永遠坐在最後一排鼓掌，「自己的權益，終究還是要自己開口爭取」。

民眾黨團總召陳清龍也表示，我國的主權與海域權利，不容中國置喙，賴政府除了海巡監控外，更應主動向日本、菲律賓等相關國家表達嚴正立場，確保台灣在周邊海域的主權權利不被架空，並向國人說明具體因應對策。

莊瑞雄說，台灣東部海域不是中國可以宣稱管轄的地方，朝野都應支持政府依法應處，不挑釁、不退讓，捍衛國家主權與海域安全。

民進黨立委陳冠廷說，近年周邊海域涉及專屬經濟海域、海上執法及航行秩序等議題，各方都有不同主張，但無論是相關國家之間互動或區域情勢變化，台灣最優先的考量始終是維護自身主權、安全及海洋權益；從目前資訊來看，中方此次行動的實際執法範圍、執行方式及後續是否常態化，要持續觀察。

陳冠廷說，面對周邊海域動態，我方應持續掌握情勢，維持必要監偵與執法能量，並依國際法及相關法規應處，後續仍應保持警覺，確保我海域權益不受影響。

菲律賓 外交部 林沛祥 海巡署 國民黨團 日本

延伸閱讀

海域對峙…海巡署派7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

反制日菲 陸展開台灣東部海上執法

東沙海域對峙升高 中國海警嗆統一遭海巡回嗆和平騙局

漁民卑微願望又要落空？

相關新聞

國家海洋日…陸船台灣東部海域執法 管碧玲：海巡在主權就在

海洋委員會昨天在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國大陸則針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰昨天出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國大陸。

海域對峙…海巡署派7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

大陸交通運輸部稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海巡署前晚偵獲陸方四艘公務船沿我國限制水域線外航行，派七艘船艦併航監控。陸船一度航入我國限制海域，兩岸艦艇一度對峙、針對主權管轄問題相互喊話。海巡署表示，中國在台灣東部海域連日升高侵擾行動，已違反國際法規定。

新聞眼／政府轉移焦點…專屬經濟區爭議 賴給對岸

日菲談判專屬經濟區域（ＥＥＺ）的爭議，對民進黨政府來說，真是不好處理，太過，開罪日菲；太軟，易有民怨。但轉移問題焦點，向來是任何政府暫時規避問題的最好方式：面對解決不了的問題，就是製造另外一個問題，讓其他人專注在這個新的問題上面，忘記了本來的問題仍然存在，沒有解決；把一切紛擾都賴給對岸，是最簡單而便捷的方式。

爭海洋權益與主權 藍委：政府不能再當旁觀者

中國大陸在台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄昨天說，中國以「執法」之名，行政治施壓之實，是典型灰色地帶侵擾。國民黨團書記長林沛祥則表示，政府不能再繼續當旁觀者，應該主動向中國、日本、菲律賓等相關各方表達立場，爭取我國應有的海洋權益與主權。

學者：陸灰色地帶操作 推進司法管轄戰略

大陸四艘大型海事與救助公務船六日前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，引發外界關注其在周邊海域的執法與管轄意涵。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，大陸相關行動透過海警與海事系統持續在區域海域活動，具有強化存在感與推進司法管轄主張的戰略訊號，並帶有灰色地帶操作特徵。

批日菲破壞和平禍源 陸媒：海域畫界談判須中方參與

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區海域畫界談判，中共機關報人民日報昨發表「鐘聲」評論員文章稱，亞太地區是和平發展的家園，絕非別有用心者謀取私利的棋盤。日菲兩國執意將陣營對抗引入地區，已成為破壞亞太和平安寧的禍源。文章稱，涉及台灣以東海域畫界談判，必須有中方參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。