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海域對峙…海巡署派7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

聯合報／ 記者李隆揆張議晨／連線報導
中國大陸派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，海巡署雖出動七艘艦艇監控，但配合國家海洋日活動，現役最大四千噸級「雲林艦」在高雄開放民眾參觀。記者張議晨／攝影
中國大陸派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，海巡署雖出動七艘艦艇監控，但配合國家海洋日活動，現役最大四千噸級「雲林艦」在高雄開放民眾參觀。記者張議晨／攝影

大陸交通運輸部稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海巡署前晚偵獲陸方四艘公務船沿我國限制水域線外航行，派七艘船艦併航監控。陸船一度航入我國限制海域，兩岸艦艇一度對峙、針對主權管轄問題相互喊話。海巡署表示，中國在台灣東部海域連日升高侵擾行動，已違反國際法規定。

海巡署表示，前晚偵獲「海巡○六」、「海巡○八」、「海巡○九」、「東海救一一三」等四艘中國公務船從廈門港航往我西南海域，沿我限制水域線外航行，立即調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦、花蓮艦及兩艘一百噸級巡防艇至廿四浬處監控。

陸方四船昨下午二時○五分於鵝鑾鼻西南方卅浬處航入我國限制水域，海巡署船艦上前一對一併航監控、廣播驅離，下午五時卅分在鵝鑾鼻東南方卅三浬處全數驅離至限制水域外，雙方船艦持續對峙。

驅離過程中，海巡○六稱「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務。」海巡署高雄艦回應「中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你方將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

海巡署指出，近來中國海上侵擾頻率升高，包含上月中國科研船「同濟號」侵擾台灣周邊海域，近日海警船「三五○一」、海調船「海絲路六號」接連擅闖東沙海域，經海巡署船艦前往應對才航離，此次甚至宣稱對台灣東部海域進行執法行動。

海巡署表示，陸方以日菲談判為藉口升高對我國灰色襲擾，營造擁有管轄權的假象，企圖改變台海現狀，不僅違反國際法規定，更嚴重背離事實，海巡署嚴正譴責，將採取一切必要手段與作為，捍衛國家主權及海域安全。

陸委會昨也表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，我方絕不接受。陸委會表示，海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保海域安全。

行政院長卓榮泰昨在海洋日的致詞中也指出，台灣已成為科技及經濟發展的核心，就地緣政治以及印太地區的和平穩定來說，台灣更是最重要的中心點，他主張台灣應轉向面向海洋，走向全世界，不必守在中國大陸，才有未來發展的契機。

海巡署 國際法 兩岸

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