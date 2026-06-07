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陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
今午2時5分，陸方4船在鵝鑾鼻西南方30浬處航入我國限制水域，我方船艦立刻採一對一並航方式監控，並廣播驅離。圖／海巡署提供
今午2時5分，陸方4船在鵝鑾鼻西南方30浬處航入我國限制水域，我方船艦立刻採一對一並航方式監控，並廣播驅離。圖／海巡署提供

中國大陸稱將在台灣東部海域「執法」，今旋即有4艘公務船航入我限制水域，海巡署船艦立即一對一並航監控，並廣播驅離；期間陸船稱「兩岸同屬一個中國」，要我方別干擾執法，海巡署高雄艦立刻回應中國大陸在台灣東部海域無任何主權權利，要求陸船轉向離開。

海巡署指出，海巡署昨日晚間偵獲「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘大陸公務船從廈門港航往我國西南海域，沿我國限制水域線外航行，旋即調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦、花蓮艦及2艘一百噸級巡防艇前往監控。

今午2時5分，陸方4船在鵝鑾鼻西南方30浬處航入我國限制水域，我方船艦立刻採一對一並航方式監控，並廣播驅離，下午5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處將陸船全數驅離至限制水域外，目前雙方船艦持續對峙中。

期間，陸船「海巡06」稱「兩岸同屬一個中國，這裡是中國管轄海域，我海事執法編隊在中國海峽海域執行交通專項執法任務，不要干擾我執行公務」。

海巡署高雄艦立即嚴正回應「中國大陸在台灣東部海域不享有任何主權權利，你未經許可進入我方水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域」，另強調台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，一旦發生衝突，陸方將受世界制裁，「海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

海巡署表示，嚴正譴責中國以日菲談判為藉口，掩飾其營造擁有「管轄權」假象的企圖，海巡署將採取一切必要手段，全力守護國家主權及海域安全。

台海 海巡署 中國大陸 兩岸

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