大陸4公務船到台灣東部海域執法 管碧玲：中國不享有台灣東部海域主權

海洋委員會今天舉行「國家海洋日」慶祝活動，北中南東及澎湖都開放主力艦艇登艦參觀；對於中國大陸派4艘公務船赴台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」，海委會主委管碧玲今早致詞時批評中國大陸企圖以霸權手段片面改變現狀、破壞區域和平穩定的作為，都不會被台灣人民接受。會後另透過新聞稿補充，中國在台灣東部海域不享有任何主權權利。

6月8日為台灣國家海洋日，今年因適逢周一，慶祝活動改為6月7日舉行，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，行政院長卓榮泰南下出席，現場除展示海巡執法利器外，還開放4000公噸級巡防艦「雲林艦」讓民眾參觀。

管碧玲致詞時，先稱呼卓榮泰「卓爸爸」，隨後感謝行政院力挺，如海保法去年實施、海汙基金成立、海巡大轉型、海洋科研大躍進、海委會預算大成長等，讓國家海洋治理體系迎來斷層式提升。

管碧玲話鋒一轉，隨即指近期中國大陸正以假冒管轄權的所謂「海上交通專項執法行動」企圖騷擾台灣，自5月7日「同濟號」事件開始，以各種名義挑戰台灣海域秩序，但任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被台灣人民接受。

海委會於活動後，今下午再發新聞稿，內容另補充管碧玲說法，重申中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，她也向全體國人報告「海巡在，主權就在」，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。

管碧玲說，海洋應該是和平的海洋，而不是衝突與威脅的海洋，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益，當海巡人員站在第一線守護海疆時，守護的不只是海域安全，更是人民的安全與國家的尊嚴。

管碧玲表示，中國所謂執法行動完全違反國際法規範，嚴重背離事實，政府予以最嚴正譴責，海巡署已運用聯合情監偵機制，目前偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船自廈門出港後，沿我國限制水域線外航行，已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艘巡防艦艇執行監控任務，全程嚴密掌握船舶動態。