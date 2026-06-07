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陸4大型公務船赴台東部海域執法 學者：不僅內海化重在強化司法管轄權

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
近日，大陸四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。圖／取自福建海事微信公眾號
近日，大陸四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。圖／取自福建海事微信公眾號

大陸四艘大型海事與救助公務船6日啟程前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，引發外界關注其在周邊海域的執法與管轄意涵。學者指出，大陸相關行動透過海警與海事系統持續在區域海域活動，具有強化存在感與推進司法管轄主張的戰略訊號，並帶有灰色地帶操作特徵。

淡江大學戰略所副教授林穎佑7日向本報分析，大陸此次在台灣周邊海域的行動，不能簡單以「內海化」概括，但大陸確實透過海警與海事單位的存在，試圖形塑其在相關海域的執法與司法管轄權。

他表示，大陸近來透過不同系統的海上執法單位（如海警、海事機構）在相關海域活動，一方面對日本與菲律賓傳達「日、菲你沒有管轄權這裡是我（大陸）的領地」的訊號，另一方面則強化其自身對該海域的執法主張。

林穎佑指，此類行動對台灣周邊海域而言，具有「項莊舞劍，意在沛公」意涵，表面上針對日菲相關議題，但實際執行區域仍在台灣周邊海域。他提到，特別今天是台灣的國家海洋節，大陸選在特定時間宣布並實施行動，也帶有一定的象徵與政治訊號意涵，大陸「可以強化台灣政府不作為，而中共是有能力去維護台灣，維護中華民族的領海領土上的利益」，具有統戰及認知戰效果，透過執法行動強化對外論述。

他再指，這類行動本質上屬於「展示國旗」（showing the flag），透過軍艦或執法船的定期巡弋，象徵對相關海域的控制存在。他提醒，若未來相關巡弋常態化，將可能進一步強化其在西太平洋、台海東側海域的存在感。他表示，若此類海上巡弋持續增加，我方可能需要相應強化海巡能量，以因應海上活動變化，加強與之在海上對抗的能力。

同時，林穎佑指，這類行動屬於灰色地帶操作，但更關鍵的是透過法律與執法框架，強化其對相關海域的司法管轄權主張，並藉此對外傳達其具備控制與執法能力。林穎佑最後強調，相關作為核心仍在於強化「司法管轄權」的主張，而非僅是「內海化」問題。

據微信公眾號「海洋裝備與公務船資訊」消息，AIS資訊顯示，由福建海事局6600噸級大型巡航救助船「海巡06」、廣東海事局1萬噸級大型巡航救助船「海巡09」、東海航海保障中心7500噸級深遠海大型專業海道測量船「海巡08」，以及東海救助局8000噸級大型專用救助船「東海救113」組成的巡航編隊，已於6日自福建廈門啟航前往台灣東部海域執行海上交通專項執法行動，今（7）日即可抵達相關海域。

新華社6日報導稱，此次行動由大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局共同執行，目的是全面履行海上行政執法管轄權、增強深遠海巡航執法及重點水域交通管控能力，並維護海上交通安全與國家權益。

大陸四艘大型海事與救助公務船6日啟程前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，今（7）日即可抵達相關海域。圖／取自微博「海洋裝備與公務船資訊」
大陸四艘大型海事與救助公務船6日啟程前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動，今（7）日即可抵達相關海域。圖／取自微博「海洋裝備與公務船資訊」

據微信公眾號「海洋裝備與公務船資訊」消息，由福建海事局「海巡06」、廣東海事局「海巡09」、東海航保中心「海巡08」及東海救助局「東海救113」等4艘大型公務船組成巡航編隊，已於6日自廈門啟航前往台灣東部海域。圖／取自微博「海洋裝備與公務船資訊」
據微信公眾號「海洋裝備與公務船資訊」消息，由福建海事局「海巡06」、廣東海事局「海巡09」、東海航保中心「海巡08」及東海救助局「東海救113」等4艘大型公務船組成巡航編隊，已於6日自廈門啟航前往台灣東部海域。圖／取自微博「海洋裝備與公務船資訊」

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