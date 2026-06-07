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陸在台灣東部海域專項執法 海巡署譴責：違反國際法

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
海巡署調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控。圖／海巡署提供
海巡署調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控。圖／海巡署提供

針對中國大陸交通運輸部稱將於我國東部海域進行「海上交通專項執法行動」等，海巡署今表示，大陸在台灣東部海域無任何主權權利，指陸違反國際法規定，嚴重背離事實，予以嚴正譴責，並強調將採取一切必要手段維護國家主權。

據陸媒報導，中國大陸交通運輸部等單位昨宣稱「將在台灣島東部海域海上交通專項執法行動」、 「全面履行海上行政執法管轄權」、「保障海上交通安全，維護國家權益」等，並提及這是陸方針對日本、菲律賓單方面宣布啟動「中國台灣島」以東的海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

我國海巡署表示，海巡署運用聯合情監偵手段全程掌握中國大陸船舶動態，部署必要的艦艇妥適對應。目前偵獲中國大陸「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港航往至我國西南海域，沿著我國限制水域線外航行。

海巡署調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，陸方公務船全程未進入我國限制水域內，台灣周邊海域船舶維持正常航行。

海巡署指出，從5月起，陸方科研船「同濟號」侵擾台灣周邊海域、近日海警船及「海絲路6號」海調船擅闖東沙，此次甚至宣稱對台灣東部海域進行所謂的「海上交通專項執法行動」。

中國大陸藉機升高對我灰色襲擾，營造其擁有「管轄權」的假象，企圖片面改變台海現狀的行徑，不僅違反國際法規定，更嚴重背離事實，海巡署予以嚴正譴責，也將採取一切必要的手段與作為，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。

海巡署 國際法 菲律賓 中國

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