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大陸4艘公務船今到東部海域「專項執法」海巡派5艦監控
因應日本、菲律賓展開專屬經濟海域談判，中國大陸交通運輸部將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海委會海巡署今確認已掌握大陸4艘公務船已自廈門港出港航往至台灣西南海域，目前沿著台灣限制水域線外航行，海巡已部署5艘巡防艦監控。
海巡署表示，中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，所謂「海上交通專項執法行動」違反國際法規定，今已運用聯合情監偵手段，全程掌握中國船舶動態，並部署必要的艦艇妥適對應。
海巡署說，目前已偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港航往至台灣西南海域，四艘船沿著台灣限制水域線外航行，目前已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，中國公務船全程未進入我國限制水域內。
海巡署說，自5月中國科研船「同濟號」侵擾台灣周邊海域、近日海警船及「海絲路6號」海調船擅闖東沙，本次甚至對台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，營造其擁有「管轄權」的假象，企圖片面改變台海現狀，除嚴正譴責，也將採取一切必要的手段與作為，堅定捍衛國家主權，確保海域安全。
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