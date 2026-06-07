大陸4艘公務船今到東部海域「專項執法」海巡派5艦監控

因應日本、菲律賓展開專屬經濟海域談判，中國大陸交通運輸部將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」。民進黨立委陳冠廷說，近年周邊海域涉及專屬經濟海域、海上執法及航行秩序等議題，各方都有不同主張，但無論是相關國家之間互動或區域情勢變化，台灣最優先的考量始終是維護自身主權、安全及海洋權益。

2026-06-07 15:10