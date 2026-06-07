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為何漏接萱萱案 中市警：系統判斷

聯合報／ 記者林琮恩曾健祐郭政芬／連線報導

二歲女童萱萱遭兒虐致死，中市警方遭質疑僅通報為非緊急的「脆弱家庭」，敏感度不足。台中市警察局昨說明，警員現場檢視女童傷勢並拍照，將訪查情形登錄在「警政婦幼案件管理系統」，系統自動產生「脆弱家庭通報」，基層認為該系統有再檢視的必要。但專家提醒，第一線處理人員的家暴敏感度仍是關鍵。

檢警偵辦此案，認為女童有五次活命機會遭漏接，中市警方二度獲報仍難挽回生機。台中市警察局表示，去年十二月九日，文昌所員警到場後，認為家庭照護狀況不佳，依當事人年齡、傷勢狀況，有無急迫性等指標，登錄在「警政婦幼案件管理系統」，系統自動產出「脆弱家庭通報」，資料同步上傳社政單位，並非員警自行分類。

針對台中警方所指「警政婦幼案件管理系統」運作方式及評估指標內容，衛福部社家署長周道君表示，全案仍在了解中，將靜待地方政府調查結果出爐後，釐清相關事實，才能確認應檢討哪些環節。

暨南大學家暴研究中心主任王珮玲指出，警方所有兒少相關社政案件均透過婦幼案件管理系統鍵入，為一套行政作業工具，其關鍵仍是輸入資料者當時對案情的判斷，且通報通常在現場處置後進行，面對家暴案件時，緊急處置、控制現場、排除危險等緊急處理程序仍是關鍵， 員警待處理完畢後，才會進到系統通報。

王珮玲指出，萱萱案為保護性案件，仰賴第一線處理人員對家暴判斷敏感度。但萱萱案關鍵仍在台南、台中跨轄聯繫問題，這類家暴案件容易因跨轄而遭疏忽。兒少保護跨轄分工依衛福部規定，要求個案搬遷至其他縣市時，主管機關應立即取得案家住址及電話，並請居住地縣市政府協助，在七日內完成聯繫及家庭訪視。

台南市社會局是否取得案家住址，並請台中市社會局完成家訪？衛福部保護司司長郭彩榕說，需待地方政府提出檢討報告釐清。

時代力量主席王婉諭表示，跨縣市個案追蹤與通報機制存在漏洞，社會安全網採取「一主責、多協力」模式，但實務上是否反而出現權責分散、最終無人真正負責的情況，值得深入檢視。

萱萱 台中 台中市

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