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萱萱遭虐死⋯警方指鍵入系統出現脆家通報 專家：家暴敏感度仍是關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
愷愷案後，國內又發生重大兒虐案件，台中一名2歲女童萱萱，遭母親的同居男友虐待致死。示意圖／AI生成
愷愷案後，國內又發生重大兒虐案件，台中一名2歲女童萱萱，遭母親的同居男友虐待致死。示意圖／AI生成

二歲兒少保護個案萱萱遭自台南搬家至台中後，早遭母親男友虐死，警方接獲報案，前後二次介入仍無法挽回憾事。台中警方說明，過程中均按程序依衛福部社家署「警政婦幼案件管理系統」通報，依指標鍵入後系統判斷為脆弱家庭個案，已盡職權。但專家指出，第一線處理人員家暴敏感度仍是關鍵。判斷為脆弱家庭並非漏接主因，脆家社工介入後，若發現兒虐跡象，仍可轉介兒保體系。

有人認為，警員訪查後依指標鍵入「警政婦幼案件管理系統」後自動出現「脆弱家庭通報」，已盡職權，但從萱萱案結果來看，系統設計能否更細緻，衛福部、警政署都有重新檢視必要。

針對台中警方所指「警政婦幼案件管理系統」運作方式及評估指標內容，衛福部社家署署長周道君不願多說，僅表示全案仍在了解中，將靜待地方政府調查結果出爐後，釐清相關事實，才能確認應檢討哪些環節。

暨南大學家暴研究中心主任王珮玲指出，警方所有兒少相關社政案件均透過婦幼案件管理系統鍵入，為一套行政作業工具，其關鍵仍是輸入資料者當時對案情的判斷，且通報通常在現場處置後才進行，面對家暴案件時，緊急處置、控制現場、排除危險等緊急處理程序仍是關鍵， 員警待處理完畢後，才會進到系統通報。

王珮玲指出，萱萱案為保護性案件，仰賴第一線處理人員對家暴判斷敏感度，不論社工、員警，在得知案件後，「是否盡力了解、查核，為重要階段」，且須網絡間彼此聯繫，警察查看傷勢並通報社政系統後，社工也需盡快了解案家情況，「網絡間每個人獲得資訊有限，不同角色均必須盡力。」

一名資深社工指出，本案為跨縣市保護性案件本就容易出事，且萱萱集結兒少保護、脆弱家庭等多重不利處境於一身，正式、非正式管道均薄弱，過程中少數曾接觸案家的員警，對案件敏感度不足，未能及時察覺受暴情況，處理過程過於保守，最終釀成憾事，令人鼻酸。另外，目前系統尚無自動判斷機制，但判斷為脆弱家庭並非漏接主因，因脆家社工介入後，若發現兒虐跡象，仍可轉介兒保體系。

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萱萱 家暴 警政署

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