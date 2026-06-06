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女童萱萱遭虐死揭跨縣市追蹤漏洞 王婉諭：一主責多協力恐變無人負責

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
台中兩歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有五度被救援機會，卻都被漏接。圖為去年剴剴案聲援群眾高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」。聯合報系資料照
台中兩歲女童萱萱遭生母同居男友囚禁毆打，今年2月因敗血症死亡。起訴書指出，女童有五度被救援機會，卻都被漏接。圖為去年剴剴案聲援群眾高舉手牌，吶喊「虐童零容忍」。聯合報系資料照

社安網登記在案的兒少保護個案萱萱，慘遭母親男友林佳詳虐死，社安網跨轄案件疑似出現破口，時代力量主席王婉諭今天表示，跨縣市個案追蹤與通報機制存在漏洞，社會安全網採取「一主責、多協力」模式，但實務上是否反而出現權責分散、最終無人真正負責的情況，值得深入檢視。

王婉諭表示，這起案件最值得檢討的關鍵，就出現在這次通報。當鄰居發現萱萱出現明顯「熊貓眼」並再度報警後，警方雖進入住處查看，發現萱萱雙眼周遭瘀青、左前額腫脹，但因未掌握直接施暴證據，且母親仍稱是孩子跌倒所致，因此僅拍照存證，並以「脆弱家庭」而非疑似兒虐案件通報台中市社會局。未料，這個分類選擇，後來竟成為整起悲劇發展的重要轉折點。

不過，王婉諭也認為第一線人員要在事發當下判斷究竟是意外受傷還是遭受虐待，其實相當困難，也能理解警方在現場面臨的判斷壓力。不過，正因兒虐案件具有高度風險，制度設計更應強化風險辨識與跨單位合作機制，避免因分類或通報認定不同，而錯失及早介入保護孩子的機會。

此外，她認為，目前社會安全網採取「一主責、多協力」模式，但實務上恐反而出現權責分散、最終無人真正負責的情況，值得深入檢視。以剴剴案為例，孩子未進入正式安置系統，而是透過全日托育保母照顧，顯示現行安置與保護制度之間仍存在銜接落差。

此外，許多家庭實際居住地與戶籍地不同，現行社福制度卻多與戶籍制度綁定，導致部分高風險家庭難以被及時發現與追蹤。如何讓居住在異地的兒少也能被看見、被關懷與持續追蹤，是未來制度改革的重要課題。

王婉諭呼籲，即便事件發生後才召開重大檢討會議，也應納入第一線社工與實務工作者的意見。剴剴案相關檢討過程中，基層社工的聲音相對不足，恐怕難以真正找出問題根源。他認為，從中央到地方的兒少保護政策制定，應讓實際參與兒少保護工作的社工、主管及相關專業人員共同參與，避免政策過度偏重學術觀點，導致第一線承擔更多行政責任與工作壓力，卻無法有效改善實務困境。

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王婉諭 萱萱 虐童 社會安全網

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