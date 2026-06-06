萱萱遭虐死⋯台南是否及時取得案家新住址成關鍵 衛福部：尚待釐清

社安網登記在案的兒少保護個案萱萱，慘遭母親男友林佳詳虐死，社安網跨轄案件疑似出現破口，主責個案的台南市社會局稱一切依衛福部規定辦理，建議中央修正指引，讓案件由居住地即時調查，案發地台中市社會局也說，依中央規定將案件轉回台南處理。依規定，案家需搬遷滿1個月才可移轉管轄權，且非緊急通報案件要由原主責而非案發地單位調查，衛福部將討論是否修正。

衛福部保護司司長郭彩榕說，據調查，台南市社會局認定萱萱一家頻繁搬遷，在台中之前還能居住於彰化、南投等地，因行蹤飄忽不定，難以確定應將管轄權轉移至哪一縣市，因此並未打算轉換管轄權，直至個案遭暴力對待通報進系統，才確認案家已落腳台中，且依現行規定，考量兒少保護工作具持續性，一般兒少保護案件，需在新居地居住滿1個月以上，才可轉換管轄權。

若為兒少已被安置的保護性案件，依規定需待案家在新居地居住滿6個月才可轉換管轄權。郭彩榕說，萱萱另有一胞妹，在萱萱遭虐身亡後，已由台南市社會局主責保護安置，至於案件調查責任，以本案來說，緊急事件調查需由案發地台中市進行，非緊急案件則由個案主責單位台南市進行，台南社會局建議，未來不論緊急、非緊急案件都應由案發地調查後，再將結果轉由主責地後續處置。

前述兒少保護跨轄分工，是按衛福部「跨轄區兒童及少年保護個案權責分工及合作處理原則」規範，最近一次修正為去年年初，新增要求個案搬遷至其他縣市時，主管機關應立即取得案家住址及電話，並請居住地縣市政府協助，在7日內完成聯繫及家庭訪視。至於台南市社會局是否取得案家住址，並請台中市社會局完成家訪，郭彩榕說，需待縣市政府檢討報告出爐才能釐清。

不過，郭彩榕強調，管轄權移轉與否，不影響跨轄行政協助管道，即使個案搬家未滿1個月，台南市社會局仍可循行政管道請台中市社會局「暫時性協助」，包括確認案家住址、進行家訪等事項，至於後續是否調整工作原則，改由案發地就近調查處理，衛福部將邀集社政學者專家，在7月分舉行的檢討會議中討論，若獲專家共識，將修正前述處理原則。