冷眼集／社安網用人命打補丁 卻缺通盤檢討

剴剴案發生甫滿二年，國內又發生駭人聽聞二歲女童萱萱遭虐死案。剴剴是「社安網」在案的安置兒少，萱萱也是「社安網」通報在案的兒少保護案件，二條無辜生命遭施暴者以對折、關洗衣機內等殘忍手段虐死，凸顯政府兒虐防線一再出包，卻只在重大案件發生後單點式補破網，未見全盤檢討，縱容憾事屢次發生。

剴剴案發生後，衛福部增加安置兒少訪視次數，將出養必要性改由地方政府評估，萱萱案則將跨轄通報機制失靈列為檢討重點，然而，跨轄移動已是施虐者熟悉的規避查緝手段，且國內曾發生搬家後案家搞失蹤，發現時兒少已遭虐死憾事，多年來政府卻毫無作為，等到檢警起訴施虐者，案件浮上檯面形成輿論壓力，才拿出檢討、精進等說法，社安破網滿是補丁，卻缺乏通盤檢討。

萱萱與剴剴相同，都是未滿六歲尚未就學兒少，生活環境封閉，外界難以接觸。剴剴案發生後，衛福部承諾針對弱勢兒少強化兒少專責醫師安排，盼藉由醫師主動接觸，揪出潛在受虐兒少，卻未見實質作為。萱萱母親在女兒遭男友虐待後，將其帶至國術館而非醫院就醫，明顯是為規避有通報義務的醫療人員發現傷勢，若有專責醫師定期關心、居家訪視，便有機會及早通報讓萱萱免於枉死。

近期政府不斷加碼撒幣催生，但卻連兒少正常長大權利都無法守護，相當諷刺，衛福部應邀集專家與第一線社工，通盤檢討兒虐防治破口，不該放任兒虐案件一再發生，待出了人命才東補西補，還給兒少安心成長空間。