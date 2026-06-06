搬家成缺口 學者喊縮短失聯空窗期

台中二歲女童萱萱遭母親同居男友虐死，萱萱原為台南市兒少保列管個案，後因個案不斷搬家，增加追蹤困難，且台南市也未主動通報台中市，此為台南列管案例，使衛福部質疑恐有跨縣市兒保網聯繫漏洞。社政專家指出，施虐者藉由搬家、失聯規避社工訪視並非首例，若個案失蹤卻未及時啟動協尋，恐讓兒少暴露在更高風險中。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，依照現行制度，兒少保個案搬遷時，原主責社工應透過公文啟動跨轄移轉程序，由新居住地社工接手服務。社工也可透過戶籍資料追蹤個案動向，這套機制已運作多年。不過，實務上曾發生案家刻意隱瞞或填報錯誤住址，導致社工無法掌握行蹤，最終釀成兒少受虐死亡悲劇。

鄭麗珍說，從目前資訊來看，萱萱案疑未依正常程序完成跨轄移轉，案家搬遷後也未主動通報社政單位，導致服務體系未掌握其跨縣市移動情況，後續甚至被視為新案重新通報。她認為，若孩子原已是列管個案，卻未能持續追蹤保護，此次「孩子真的是被冤死的」。

鄭麗珍說，弱勢家庭常因經濟困難而頻繁搬遷、投靠親友，增加追蹤難度；若再遇上刻意規避訪視的施暴者，更容易形成保護空窗。建議除了要強化社政橫向聯繫，若社工發現個案失聯或疑跨轄移動，應及早通報警方，縮短失聯空窗期。