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互踢皮球 地方社會局籲檢討跨轄制度

聯合報／ 記者陳敬丰萬于甄／連線報導

台中二歲女童萱萱遭虐死，她原是台南市列管兒少保護個案，搬至台中後卻以新案通報，衛福部質疑兩地案件轉銜恐出現漏洞，要求檢討。

台中市社會局表示，本案依規定轉介回原列管的台南市處理；台南市社會局則是指出，案家搬離台南後居所多次變動，增加追蹤難度，未來將建議中央檢討跨轄分工原則，改由案發地負責調查。

台中市社會局表示，本案是台南市家防中心保護個案，中市家防中心去年十二月接獲警方通報「脆弱家庭」，立刻通知台南家防中心，但未接獲台南提出行政協助；今年二月警方獲報女童死亡，中市緊急介入安置女童的妹妹並通報台南。

台中市家防中心表示，社政系統顯示該案由台南市家防中心處理中，依衛福部派案原則，基於延續性與穩定性，由原社工併案處理。因未接到台南通報，中市僅靠警政通報，警方判斷屬於脆弱家庭個案，社政系統只會看到「臉上瘀青受傷」等資料。

資深社工表示，兒少保案件獲報後廿四小時內，應派遣社工或警方訪視兒童本人，脆弱家庭多為家庭照顧能力問題，不常是緊急案件，會轉介回主責社工；若案家搬遷，通常會通知遷入縣市的相關單位，日前台中梧棲夫妻雙屍案，死者從新北搬到台中，當時中市有接獲轉介，社工追蹤下才救出四個月大的女嬰。

台南市社會局強調，台中警方曾接獲兩次通報，當下就可依當時幼童被不當對待狀況，啟動更高層級的保護機制。

台南市社會局指出，萱萱被列入兒少保個案，因二○二四年一月獲報有四個月大女童獨自在家，經訪視安全無虞，後續採列管追蹤；女童與生母去年十月搬離台南，先後在彰化、台中、南投居住，居住地多次變動，增加跨縣市追蹤訪視難度，去年十二月中市社會局將「脆弱家庭」通報案件轉回台南，合併原案處理。

台南市府表示，南市家防中心已進行制度檢討，訂定「兒少保護性案件再通報處理機制」，針對服務中再通報的案件，調查更嚴謹規範。而針對住居不穩定、短暫跨縣市不斷移動的家戶，重新檢視跨轄分工原則，將建議中央以案發地作為調查單位。

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