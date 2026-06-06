萱萱受虐案警方失靈 「救生圈」二度漂走

台中市二歲女童萱萱遭母親同居的林姓男友凌虐致死，從去年十二月初，警方四天內二度獲報女童疑似受虐，到今年二月十四日顱內出血、多處骨折慘死，二個多月社安網完全失靈，直到檢察官相驗遺體才追出全貌。檢警認為，警方獲報後，到家訪視卻輕忽女童的傷勢，明顯對家暴案件的判斷、敏感度都不及格。台中市警察局表示，接獲報案後立即啟動查訪，過程依法處理，全案已由司法機關偵辦，警方全力配合檢方。

「就像是救生圈在她眼前，卻二度活生生漂走。」資深檢警直言，萱萱並不是沒有獲救機會，去年十二月六日台中市警第五分局北屯派出所接獲民眾報案，表示在機車上看見女童身體明顯有多處瘀青，警方聯繫上林男，對方謊稱女童自己跌倒，並拒絕提供地址，最終不了了之。

十二月九日警方再接獲報案，有人於社區內見到女童眼睛受傷。中市警第五分局文昌派出所警員到場訪查，因女童生母在場，也未見現場施暴，警方對小孩拍照，並訪查周邊人士後，向台中市社會局通報為「脆弱家庭」。

具有婦幼保護專業的檢警分析，相隔四天、不同民眾二度通報女童受傷，警員到場見林男是女童生母同居人，且小孩「熊貓眼」，卻聽信生母稱其「自行摔倒」，年僅二歲摔到全身是傷又有明顯熊貓眼，明顯不合理，況且類似家暴案件，父、母或同居人間存有高度維護犯罪的可能性，凸顯基層警員嚴重欠缺兒少保護觀念。

檢警分析，在二度獲報、目睹女童眼睛有明顯瘀傷的狀況下，嚴重程度絕非單單以「脆弱家庭」通報，警員第一時間判斷、通報方式欠缺敏感度，對於當時深陷家暴苦海的女童來說，「眼前能救命的救生圈」就這樣漂走了，而且還漂走兩次。

根據起訴書指出，林男長期對女童家暴，打到她頭顱出血、多處骨折，生母要求帶孩子就醫訴求，一再以沒錢等經濟因素推託，最後刻意到「國術館」讓女童貼藥布、喝中藥，未即時到急診就醫，延誤女童生機。

本案檢察官依凌虐幼童致死罪嫌起訴林男，該罪構成要件除了積極的毆打、不給溫飽之外，更包括消極的「病不使醫、傷不使療」行為，質疑把女童打到骨折，單靠貼藥布難道就能痊癒？

檢警指出，帶女童至國術館就醫，關鍵在林男清楚他的行為是在虐童，才選擇不帶去一般醫院治療，明顯是為了規避醫療系統通報，證明他行為惡劣、刻意隱匿。