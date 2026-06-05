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剴剴案重演？2歲萱萱遭虐死案 社安網跨轄聯繫疑有疏漏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內又發生重大兒虐案件。示意圖。圖／AI生成
國內又發生重大兒虐案件。示意圖。圖／AI生成

繼前年震驚社會的待出養童遭虐死案「剴剴案」之後，國內又發生重大兒虐案件。台中2歲女童萱萱，遭母親同居男友鎖在洗衣機內，並多次毆打、重摔、燙傷，最終於今年2月因嚴重腦傷及感染病逝。案件雖發生於台中市，但萱萱原先已是台南市兒少保護個案，疑似因跨轄聯繫失靈才釀成憾事。衛福部保護司說，將對此案啟動重大兒虐檢討，跨轄、跨體系聯繫是否疏漏將是討論關鍵。

萱萱年僅2歲，尚未就學，與外界接觸機會少，其母親多次目睹同居男友林佳詳對其凌虐，一度帶萱萱離家，卻因無處可去回到位於台中市北屯住處，且萱萱即使遭燙傷、毆傷，也未帶她至正規醫療院所，而是在國術館處置，錯失醫療人員通報機會，員警則是二度接獲報案，卻因林佳詳謊稱萱萱跌倒、掛斷電話並拒絕提供地址，而未成功介入。

不過，全案關鍵仍為萱萱已是「社安網」體系通報在案的個案，竟仍被漏接。衛福部保護司司長郭彩榕說，萱萱為台南市家暴防治中心派案中的兒少保護（兒保）個案，因案家遷徙緣故，在台中市再被通報，經集中派案窗口分案後，進入社福中心脆弱家庭（脆家）服務體系，脆家社工查詢系統，發現萱萱為台南兒保個案，至於其中聯繫是否有疏漏，將在後續檢討過程中釐清。

郭彩榕說，社安網通報案件會進入集中派案窗口，再分派至脆家或兒保等服務體系，以本案來說，若萱萱不是台南在案中個案，脆家、兒保案件都會在台中直接處理，這類跨轄案件，主責單位會檢視案家情況，決定是否自行掌握追蹤，或移請案家所在地相應單位處理，衛福部已請地方政府搜集案件資料，後續會將全案移交由專家、學者組成的重大兒虐檢討會議中處理。

「還沒上學的年幼兒少，與外界接觸機會少，需仰賴社區熱心民眾，或醫療人員發現異常，並加以通報。」郭彩榕說，為杜絕6歲以下兒虐案件，任何能與孩子接觸者，都是兒虐案件的守門人，應兒虐辨識敏感度，若發現細微異常時，應直接撥打113保護專線，說明所遇見的情況，或經由警察單位報案，讓案件進入保護系統，讓社安網資源盡快介入。

剴剴案 台中 台中市

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