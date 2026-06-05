國防部下周赴立院報告老舊裝備汰換期程 未提T-34汰換規劃

空軍一架T-34教練機日前失事，引發各界關切初教機的汰換問題。立法院外交國防委員會下周一邀請國防部針對老舊裝備汰換期程提出專案報告，不過國防部提交立院的報告中避談初教機及具體的老舊武器汰換期程，僅說明將循「分批接裝、逐步換裝」等原則更新裝備。

空軍飛訓部一架T-34初級教練機，2日在高雄岡山失事墜毀，造成2名資深飛行教官殉職，各界質疑T-34的機齡超過40年且未配備彈射座椅等裝備，應該研議採購新一代初教機來汰換T-34，民進黨立委林岱樺要求軍方除了無限期停飛T-34外，更應提出新一代初教機的汰換時間表。

立法院外交國防委員會下周一邀請國防部長顧立雄針對「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」提出專案報告，不過國防部提出的報告，並未針對初教機議題做出說明，也沒有對陸海空軍究竟有哪些老舊裝備的汰換規劃提出具體解釋。

國防部曾在113年8月首次公布「113-117年度國軍主、輔戰裝備汰除規劃」，點名陸軍M41D輕戰車、CM24彈藥車、海軍大字號救難艦及空軍F-5戰機等1764項裝備，將依五年汰除計畫分年汰廢，預估可撙節裝備保養費達新台幣32億8122萬元。不過此次提供立法院的報告中，未再針對具體的裝備品項、期程做出說明。

國防部報告指出，針對戰力接替整體規劃，主要依循「分批接裝、逐步換裝」、「國防自主與多元籌獲並進」及「建構低成本、效能高、數量多、存活率高之不對稱戰力」等3項原則。並依「新舊戰力雙軌銜接」原則，逐步完成裝備更新與戰力轉型。

國防部表示，針對陸軍方面，規劃汰除已屆壽期戰、甲車及火砲等裝備，並籌購海馬士多管火箭系統、新式戰車、自走砲、新型八輪甲車、拖式2B反裝甲飛彈系統及各式無人載具等新興接替戰力，並透過無人機協同偵蒐與攻擊、精準火力運用，強化灘岸殲敵、城鎮縱深整體防衛能力。

海軍方面，持續強化濱海打擊及海上巡弋護航任務能力，部分服役年限較長的巡防艦、巡邏艦及後勤支援艦艇，將配合輕型巡防艦、作戰艦、反艦飛彈、布雷及無人艇（機）等籌獲，逐步辦理艦艇、航空、陸戰隊等裝備汰除與兵力結構調整，藉由海、空聯合作戰與機動飛彈部署，強化整體制海與反登陸戰力。

空軍方面，以建立高韌性多層次整體防空能力為核心，持續換裝F-16 Block 70型機與籌購無人機，強化防空、預警與遠距偵蒐打擊能力，持續籌獲愛國者、天弓及NASAMS等各類反飛彈及防空武器系統，輔以戰場管理系統鏈結各式雷達感測器與發射器，建構「台灣之盾」，以提升整體防空能量。