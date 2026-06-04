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影／陳其邁弔唁殉職飛官 盼國防部妥適安排家屬未來生活照顧

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁前往殯儀館弔唁殉職飛官，表達哀慟與不捨。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁前往殯儀館弔唁殉職飛官，表達哀慟與不捨。圖／高雄市政府提供

高雄岡山空軍官校兩殉職飛官遺體送抵高雄市立殯儀館，今早高雄市長陳其邁國防部長顧立雄前往靈堂弔唁及慰問家屬。陳其邁表示，針對後事安排及家裡未來生活照顧，包括小孩就學等，希望國防部給予最妥適安排。

空軍官校T-34初級教練機6月2日進行「模擬發動機失效」航線訓練時墜毀，造成兩名飛官殉職。高市議會今天閉幕，陳其邁在開議之前前往高雄市立殯儀館捻香致意，事後被記者追問過程，以及家屬希望入祀宗烈祠一事發表看法。

市長陳其邁表示，他對飛官逝世感到悲慟與不捨，今早有去慰問家屬，除安慰家屬之外，他也指示民政局提供必要的協助。此外他早上有碰到國防部長顧立雄，針對後事安排及家裡未來生活照顧，包括小孩就學等等，希望國防部給予最妥適安排。

陳其邁說，會請教育局、社會局、民政局共同協助，希望給予最好的照顧，至於事故原因須由國防部專案小組調查釐清。

顧立雄在市殯受訪時提及，兩名殉職飛官目前軍階為中校，後續將循程序追晉為上校且從優撫卹，實際金額不方便透露。此外，入祀忠烈祠部分也會尊重家屬意願，全力協調促成。

高雄市長陳其邁今早去殯儀館弔唁兩罹難飛官家屬，他對不幸事故感到悲慟與不捨。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早去殯儀館弔唁兩罹難飛官家屬，他對不幸事故感到悲慟與不捨。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁前往殯儀館弔唁殉職飛官，表達哀慟與不捨。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁前往殯儀館弔唁殉職飛官，表達哀慟與不捨。圖／高雄市政府提供

T-34 陳其邁 國防部 空軍 飛官 墜機

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