弔唁殉職飛官 顧立雄：從優撫卹、呈報總統追晉上校

國防部長顧立雄今天南下高雄親赴殉職飛官盧季佑中校與過俊男中校的靈堂弔唁，並向家屬表達深切慰問，顧立雄在受訪時強調，國防部將盡最大努力全力協助家屬處理治喪與撫卹事宜，同時尊重家屬意願爭取入祀忠烈祠，國防部也已著手準備，將呈報總統核定殉職飛官追晉為上校。

對於家屬提及的後續安厝與入祀規畫，顧立雄表示，不論是入祀高雄忠烈祠，或是位於碧潭的空軍烈士公墓，國防部皆會全面尊重家屬的意願。他承諾「只要家屬願意，我們都會來盡力協調，並全力促成」同時針對家屬在生活上提出的協助需求，相關單位也將主動提供支援。

媒體關切撫卹金的具體金額與發放標準，顧立雄指出，撫卹部分一定會秉持「從優撫卹」的原則，國防部將以最高的標準、盡最大的努力來為家屬爭取，這部分絕對沒有問題。

至於確切的金額細節，顧立雄則表示不便於現場對外透露，但強調權責部門均已向家屬進行面對面的詳細說明，確保家屬權益得到實質保障。