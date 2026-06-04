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與太太共舞留最美身影 殉職飛官盧季佑是國標舞高手

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供
盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供

空軍岡山基地T-34教練機墜毀奪走兩名優秀飛官的生命，其中殉職的中校飛官盧季佑除了翱翔藍天的飛行專業外，私底下還有一項鮮為人知的第二專長，盧季佑的父親透露兒子熱愛國際標準舞長達20多年，與妻子因舞結緣、相知相惜，如今卻因一場空難讓夫妻共舞的身影流為絕響，老父親悲痛直呼「天妒英才」。

「T-34教練機又犧牲寶貴的二位飛官，奪走了我愛子季佑的生命，天妒英才嗎？」盧季佑父親發文字字血淚，悲痛卻自豪地向外界介紹大眾所不知道的盧季佑。

盧父表示，兒子除了在軍中展現高度飛行專業，私下更默默耕耘一項維持了20餘年的國標舞專長，這段「國標舞緣分」也是盧季佑與妻子羅曼史的起點。

盧父透露，兒子當初就是因為國標舞與媳婦結緣，兩人一路從練舞、戀愛到結婚生子，相識相知長達20年，早年夫妻倆攜手征戰無數大小賽事，展現絕佳默契，曾拿過不少國標舞獎牌與獎盃。

即使婚後步入家庭，盧季佑對國標舞的熱愛依舊不減，每年他都會固定參加舞蹈教室的大型舞會，與妻子擔任固定演出的舞者，每逢周末假期，夫妻倆更會雷打不動地結伴前往舞蹈教室練舞，只為了下一次的比賽與完美表演。

然而，這一切日常卻在前天的墜機意外中戛然而止，面對再也等不到兒子的舞蹈教室與舞台，盧父痛心疾首地寫道「想不到從今而後，再也看不到你的比賽與演出⋯」

看著家中2樓、3樓擺滿的國標舞獎盃，原本是兒子與媳婦用汗水與青春換來的精彩榮耀，如今卻成了睹物思人的錐心之痛，盧父強忍悲傷表示，這些得獎獎盃他會「永遠的保存」因為那記錄了兒子與媳婦最精彩的演出，更是他心中永遠的驕傲。

盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供
盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供

盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供
盧季佑中校生前國標舞資歷享譽舞蹈界，更與太太一同共舞，多次贏得比賽得獎殊榮。圖／莫里桑提供

T-34 空軍 岡山 飛官 墜機

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