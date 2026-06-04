綠委要求T-34C無限期停飛

空軍一架T-34型教練機前天執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀，造成兩名飛官殉職。身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會再次表達最沉痛不捨，並宣示國防部會全力協助家屬善後並查明原因。民進黨立委林岱樺要求，T-34C同型機即刻「無限期停飛」，在事故原因還沒有查明且全面完成最嚴格的特檢之前，必須立刻全面停飛。

面對外界質疑T-34教練機的機齡老舊且未配備彈射椅、黑盒子等裝備，空軍司令部表示，T-34由漢翔公司依約執行維保，目前均未達原廠規範的壽限；且機務狀況正常、後勤零附件供補無虞，並沒有消失性商源疑慮。空軍司令部強調，目前已經依據T-34教練機隊的飛行時數，預判屆壽時機，蒐整國、內外商情資訊，並將彈射座椅、黑盒子等裝備，納入建案規畫，依期程推動新機籌購事宜。

漢翔企業工會理事長于正道呼籲政府，盡快啟動下一代初級教練機建案規畫，透過國機國造將國防預算有效投入國內產業。民進黨團書記長范雲對此表示，未來是要採購或國防自主，還是要由專業來判斷。國民黨團則呼籲，政府應立即通盤檢討老舊教練機的飛安與防護裝備，不要讓基層飛官在不安全的環境下承受風險。

空軍一架T-34型教練機前天執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀，造成盧季佑、過俊男兩名飛官殉職，家屬昨天清晨到現場招魂，難掩哀痛。盧父在臉書發文，「縱使我與你媽哭斷心腸也換不回你的生命」。空軍飛行訓練指揮部表示，兩名飛官家屬都表達希望為二人爭取入祀忠烈祠，將協助爭取，並全力協助處理治喪事宜。