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影／T-34教練機2殉職飛官遺體完成複驗 橋檢：待法醫報告釐清原因

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
橋頭地檢署今天複驗2名飛官遺體後，主任檢察官鄭子薇說待法醫研究所出具報告，配合空軍調查死因及事發原因。記者林保光／攝影
橋頭地檢署今天複驗2名飛官遺體後，主任檢察官鄭子薇說待法醫研究所出具報告，配合空軍調查死因及事發原因。記者林保光／攝影

空軍T-34教練機日前失事，造成2名飛官殉職。橋頭地檢署今天完成2名飛官遺體複驗作業，主任檢察官鄭子薇表示，詳細死因和事故的調查，要等法醫研究所出具正式報告，並配合空軍來釐清、調查。

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇與檢察官許亞文，今天複驗2殉職飛官盧季佑和過俊男遺體，直到傍晚5時45分結束。

主任檢察官鄭子薇表示，檢方今天初步解剖鑑定，至於2名飛官的詳細死因，仍須待法務部法醫研究所完成鑑定並出具正式報告後，才能進一步確認。

鄭子薇並指出，有關此次飛機失事事故原因的調查，檢方後續也將配合空軍及相關單位釐清，以還原事故發生經過及肇因。

空軍T-34教練機2日在高雄岡山空軍基地附近執行飛行訓練時失事，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職。事故發生後，軍方已成立專案小組展開調查，外界也高度關注事故原因及相關飛安問題。

檢方表示，後續將依據法醫鑑定結果及相關調查資料，持續釐清事故責任與原因。

T-34 空軍 殉職

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