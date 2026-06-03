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影／空官T-34教練機失事完成採證勘驗 軍方下午現場清理
空軍官校一架編號3414的T-34C教練機昨天上午執行飛行訓練任務時發生失事意外，造成中校飛行官盧季佑及中校過俊男不幸殉職。事故發生後，軍方第一時間封鎖現場，並由憲兵、警方及消防等相關單位協助進行警戒與搜救作業，同時通知橋頭地檢署檢察官到場勘驗，以釐清事故原因。經檢察官完成現場採證及初步勘驗後，空軍今天下午3時許動員大批官兵與相關單位人員，全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作。由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。
另外，因現場仍殘留部分航空燃油及油料污染物，軍方也同步進行污染清除與環境安全檢測，出動相關機具協助搬運大型殘骸，經數小時作業後，已完成主要殘骸清運及環境整理工作。
空軍飛訓部表示，目前已成立專案事故調查小組，後續將針對飛航資料、機務維保紀錄、飛行操作程序及天候因素等方向進行全面調查，同時檢視相關訓練流程，盼儘速釐清失事原因，作為未來飛安精進的重要依據。軍方也強調，將全力協助殉職飛官家屬處理後續事宜，並依程序辦理撫卹與慰問工作。
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