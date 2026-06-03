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T-34墜機現場出動重機具 軍方擬移置機體至室內調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
墜機現場出現重機具將墜機現場的機身殘骸移置，甚至可見鏟斗車鏟起疑似完整的機尾部件。記者巫鴻瑋／攝影
墜機現場出現重機具將墜機現場的機身殘骸移置，甚至可見鏟斗車鏟起疑似完整的機尾部件。記者巫鴻瑋／攝影

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官盧季佑與過俊男不幸殉職，空軍昨晚已漏夜將墜機機體以帆布遮蓋，今天下午更出動重機具包含多輛重卡及鏟斗車，正把機體從墜機現場鏟起，移置室內交由專案調查小組調查。

目前軍方稍早證實機體將移置岡山基地內機庫存放，由於墜機現場位於戶外草皮，擔心若天候因素可能導致機械跡證被破壞，因此已出動人員及機具小心移置現場，但由於現場有大量散落零部件，目前軍方會盡可能保留完整跡證，供後續專案小組調查。

空軍飛行訓練指揮部對於墜機後續表示，由於失事的該型教練機屬於早期機型，機上並未裝設俗稱「黑盒子」的飛航資料與座艙語音紀錄器，因此將透過現場殘骸鑑識以及過往的維修資料，多方交叉比對，還原事故發生經過與責任歸屬。

今天現場除了可見空軍人員外，也可見漢翔公司車輛出入，除了昨今先以帆布覆蓋墜機機體外，今天下午3時許，現場已出現包含1輛鏟斗車及4輛重型卡車，將遺留在岡山基地東側戰備跑道旁草皮上的墜機殘骸仔細移除，現場還可見T-34教練機機尾幾乎完好，符合軍方稱當時是以機頭朝下的方式墜毀。

橋頭地檢署表示，檢察官經昨天現場勘驗後，已保存相當證據，後續現場將交由軍方處置。

墜機現場出現重機具將墜機現場的機身殘骸移置，甚至可見鏟斗車鏟起疑似完整的機尾部件。記者巫鴻瑋／攝影
墜機現場出現重機具將墜機現場的機身殘骸移置，甚至可見鏟斗車鏟起疑似完整的機尾部件。記者巫鴻瑋／攝影

T-34 墜機 空軍 殉職

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