飛安事故竟扯預算刪減 國民黨團：T-34維修經費一毛未刪

空軍T-34C初級教練機日前發生重大飛安事故，造成飛官盧季佑、過俊男殉職。國民黨立法院黨團今表示，黨團全體表達最沉痛的哀悼，然而在全國痛失優秀飛官、家屬悲痛萬分的時刻，綠營側翼竟然又在第一時間發動抹黑攻勢，企圖將悲劇政治化，對在野黨進行無端的政治清算。國民黨團在此強力譴責這種消費已故飛官、轉移焦點的卑劣行徑。

國民黨團指出，T-34維修預算「一毛未刪」，綠營側翼鋪天蓋地造謠，聲稱是藍白刪除預算才導致維修問題。這完全是毫無常識的惡意扭曲，事實是T-34教練機的維修預算屬延續性預算，國民黨團「一毛未刪」，該預算近期才剛依程序使用、完成相關維修保養，根本不存在因為扣留預算而導致失修的情況。側翼連國防預算的編列與執行程序都搞不清楚，就急著含血噴人，令人不齒。

國民黨團質疑，預算破兆元，錢都花去哪了？近年來，民進黨政府編列的國防加軍購特別預算總額已高達上兆元。「上兆元的預算砸下去，為什麼連攸關飛官生命安全、僅需幾億元的教練機彈射座椅更新，政府都不願意優先編列、加速執行？」每當發生憾事，綠營側翼第一時間不是檢討系統問題、關心裝備汰換速度，而是熟練地「出事推藍白，有功自己攬」。這種千篇一律的甩鍋套路，不僅無法安慰家屬，更是對國軍弟兄生命安全的極大不尊重。

國民黨團要求，國防部與相關單位必須秉持專業、公正的態度，徹底查明事故真相，給家屬和全國人民一個交代。同時，政府應立即通盤檢討老舊教練機的飛安與防護裝備，不要讓基層飛官在不安全的環境下承受風險。國民黨團將持續在立法院嚴格把關國防預算，確保每一筆血汗錢都真正用在國軍弟兄的裝備安全與福利上。