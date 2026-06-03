T-34教練機墜毀飛官盧季佑殉職 父發文字字血淚：安心的走吧！

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀憾事，中校飛官盧季佑不幸殉職，盧季佑的父親今天在臉書發出悲痛長文，字字血淚訴說「白髮人送黑髮人」的錐心之痛，盧父透露，兒子這輩子陪伴父母短短41年，向來聰明、孝順，如今卻無聲無息地走了，留下尚不解世事的一對稚子，痛心對亡兒喊話，承諾會將孫子女撫養長大「長大了讓他們知道自己的爸爸，壯烈為國殉職」。

面對突如其來的噩耗，盧父在貼文中哀慟表示，他與妻子傷心過度「吃了安眠藥物整晚無法入睡」至今仍無法置信地不斷悲喊「老天爺啊！怎麼就這樣啊？」昨趕赴現場，面對冰冷的現實「看不到摸也摸不到」讓他痛徹心扉，他引以為榮、最帥氣且驕傲的兒子，如今卻與家人天人永隔。

今天上午，家屬在軍方陪同下重返空軍岡山基地與失事現場進行招魂儀式，準備將盧季佑的魂魄引領至殯儀館神主牌位，盧父聲聲呼喚，引導兒子走向終點「聽我和你媽大姐的聲音，速速聽著法師的法令，隨著走...今生無緣再聚父子情，你就安心的走吧！」

除了對兒子的萬般不捨，最令人鼻酸的，莫過於盧季佑身後留下的一雙年幼兒女，盧父哀傷地寫道，孫子孫女年紀還那麼小「他們還不知道喪父之痛」為了讓亡兒安心，盧父堅強地向兒子承諾，不要不捨父母、兩位姐姐以及一對小孩「二位我的阿孫，我和媽會幫忙照顧長大」他更強調，等孩子們長大成人，一定會告訴他們，他們的父親是為了國家壯烈犧牲殉職的英雄。

回憶起兒子生前的點滴，盧父字裡行間滿是驕傲。他表示，盧季佑與老爸老媽來到這世界相聚，短短41年的歲月裡，兒子向來孝順、聰明、反應最好、學東西最快，在學校的成績也都是第一名。

盧父還提及一段再也無法實現的父子約定，悲傷地對兒子喊話「你答應幫老爸換一台電腦，你還沒做啊？今後我的電腦故障你也沒辦法幫老爸維修了，真的好難過啊！」一席話流露出對孝順兒子的無盡思念與遺憾，令旁人聞之鼻酸。

盧父也爭取要為盧季佑入祀忠烈祠、忠靈塔，晉任上校。軍方則承諾，將全力協助家屬處理後續治喪與撫卹事宜。