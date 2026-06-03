T-34C失事2飛官殉職 林岱樺要求：即刻無限期停飛

T-34C初級教練機失事，造成2名飛官不幸殉職。民進黨立委林岱樺3日指出，T-34C服役已經超過40年，原始設計上既沒有彈射椅，也沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器），她要求國防部應讓T-34C同型機無限期停飛，並在下會期9月以前，給出新初教機建案時程。

林岱樺揭露2018年至2026年歷年空軍重大意外失事的統計數據，她說，台灣空軍墜機的頻率平均不到兩年就發生一起，這次殉職的郭中校與盧中校，飛行訓練時數都高達2000小時，每位都是國家投入大約3億元，好不容易才培育出來的高階專業人才。然而，這些國家極力栽培的棟梁，卻被迫必須駕駛結構破舊不堪的訓練機，承擔極高的風險。

林岱樺直言，T-34C服役已經超過40年，原始設計上「既沒有彈射椅」，也「沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器）」。正因為沒有黑盒子，這次的事故都很可能因為缺乏客觀證據，導致真相永遠無法釐清。這對殉職家屬和國軍基層來說，都是難以承受的二次傷害，更遑論是讓飛官在缺乏基本保命裝備的環境下冒險升空。

「沒有安全，就沒有訓練！」林岱樺嚴正強調，絕不能讓年輕學官在充滿未知風險的環境下起飛。她也對國防部提出兩大強烈訴求，第一是T-34C同型機即刻「無限期停飛」，在事故原因還沒有查明、且全面完成最嚴格的特檢之前，T-34C同型機必須立刻全面停飛。

林岱樺續指，下會期9月以前，給出新初教機建案時程，國防部首長必須在今年9月下會期開議前，拿出新一代初級教練機明確的汰換時間表與進度，絕對不要再找藉口推拖。

林岱樺強調，精進國防要建立在安全訓練之上。在捍衛飛官生命安全這條底線上，她在立法院絕對會緊盯進度、寸步不讓。「天佑空軍，台灣加油。」