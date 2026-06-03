快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

T-34C失事2飛官殉職 林岱樺要求：即刻無限期停飛

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供

T-34C初級教練機失事，造成2名飛官不幸殉職。民進黨立委林岱樺3日指出，T-34C服役已經超過40年，原始設計上既沒有彈射椅，也沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器），她要求國防部應讓T-34C同型機無限期停飛，並在下會期9月以前，給出新初教機建案時程。

林岱樺揭露2018年至2026年歷年空軍重大意外失事的統計數據，她說，台灣空軍墜機的頻率平均不到兩年就發生一起，這次殉職的郭中校與盧中校，飛行訓練時數都高達2000小時，每位都是國家投入大約3億元，好不容易才培育出來的高階專業人才。然而，這些國家極力栽培的棟梁，卻被迫必須駕駛結構破舊不堪的訓練機，承擔極高的風險。

林岱樺直言，T-34C服役已經超過40年，原始設計上「既沒有彈射椅」，也「沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器）」。正因為沒有黑盒子，這次的事故都很可能因為缺乏客觀證據，導致真相永遠無法釐清。這對殉職家屬和國軍基層來說，都是難以承受的二次傷害，更遑論是讓飛官在缺乏基本保命裝備的環境下冒險升空。

「沒有安全，就沒有訓練！」林岱樺嚴正強調，絕不能讓年輕學官在充滿未知風險的環境下起飛。她也對國防部提出兩大強烈訴求，第一是T-34C同型機即刻「無限期停飛」，在事故原因還沒有查明、且全面完成最嚴格的特檢之前，T-34C同型機必須立刻全面停飛。

林岱樺續指，下會期9月以前，給出新初教機建案時程，國防部首長必須在今年9月下會期開議前，拿出新一代初級教練機明確的汰換時間表與進度，絕對不要再找藉口推拖。

林岱樺強調，精進國防要建立在安全訓練之上。在捍衛飛官生命安全這條底線上，她在立法院絕對會緊盯進度、寸步不讓。「天佑空軍，台灣加油。」

T-34 林岱樺 空軍 國防部

延伸閱讀

T-34C殉職2飛官家屬上午招魂 橋檢下午複驗查死因

T-34墜毀2飛官殉職 賴總統：速查明原因

空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

T-34失事…機上「無黑盒子」原因曝 軍方將交叉比對釐清事發原因

相關新聞

白髮人送黑髮人 殉職飛官父發文淚喊：哭斷心腸也換不回你的生命

空軍T-34教練機昨天在高雄岡山失事，造成2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。其中盧季佑的父親今天凌晨在臉書發文，字字句句流露白髮人送黑髮人的悲痛，直言「縱使我哭斷心腸，也換不回你的生命」，讓不少親友看了鼻酸。

飛安事故竟扯預算刪減 國民黨團：T-34維修經費一毛未刪

空軍T-34C初級教練機日前發生重大飛安事故，造成飛官盧季佑、過俊男殉職。國民黨立法院黨團今表示，黨團全體表達最沉痛的哀悼，然而在全國痛失優秀飛官、家屬悲痛萬分的時刻，綠營側翼竟然又在第一時間發動抹黑攻勢，企圖將悲劇政治化，對在野黨進行無端的政治清算。國民黨團在此強力譴責這種消費已故飛官、轉移焦點的卑劣行徑。

T-34教練機失事 賴總統再次表達沉痛不捨

空軍T-34教練機昨天在高雄岡山失事，造成2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要再次表達最沉痛的不捨，也要向兩位飛官的家屬致上最深沉的哀悼，國防部也會全力協助家屬處理後事、查明事故原因。

T-34教練機墜毀飛官盧季佑殉職 父發文字字血淚：安心的走吧！

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀憾事，中校飛官盧季佑不幸殉職，盧季佑的父親今天在臉書發出悲痛長文，字字血淚訴說「白髮人送黑髮人」的錐心之痛，盧父透露，兒子這輩子陪伴父母短短41年，向來聰明、孝順，如今卻無聲無息地走了，留下尚不解世事的一對稚子，痛心對亡兒喊話，承諾會將孫子女撫養長大「長大了讓他們知道自己的爸爸，壯烈為國殉職」。

T-34C失事2飛官殉職 林岱樺要求：即刻無限期停飛

T-34C初級教練機失事，造成2名飛官不幸殉職。民進黨立委林岱樺3日指出，T-34C服役已經超過40年，原始設計上既沒有彈射椅，也沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器），她要求國防部應讓T-34C同型機無限期停飛，並在下會期9月以前，給出新初教機建案時程。

T-34曝飛安隱憂！F-16、幻象殺手不同 這戰機失事率最低

空軍一架T-34C教練機昨在岡山機場上空演練「起落航線模擬發動機失效」科目時，墜毀於跑道頭，盧季佑、過俊男兩位中校殉職。此舉除再度引發T-34初級教練機是否已該汰換的爭議，另一個暴露的事實是：國軍近十年來，軍機發生意外事故的比率，正在緩步推高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。