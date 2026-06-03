白髮人送黑髮人 殉職飛官父發文淚喊：哭斷心腸也換不回你的生命

空軍T-34教練機昨天在高雄岡山失事，造成2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。其中盧季佑的父親今天凌晨在臉書發文，字字句句流露白髮人送黑髮人的悲痛，直言「縱使我哭斷心腸，也換不回你的生命」，讓不少親友看了鼻酸。

盧父今天在檢方複驗兒子遺體，和家人不忍進解剖室看過程，但他在臉書貼文中表示，兒子突然離世讓家人至今難以接受，「這麼小的年紀就離開了我和你媽」，他與妻子因喪子之痛徹夜難眠，即使服用安眠藥仍無法入睡，不斷感嘆「老天爺啊！怎麼就這樣啊？」

盧父回憶，前一天前往見兒子最後一面時，既看不到熟悉的身影，也無法再觸碰到兒子，讓他心如刀割。他感嘆「白髮人送黑髮人」，並形容盧季佑是家中最帥氣、最令家人驕傲的孩子，如今卻天人永隔，令全家悲慟不已。

貼文中也提到，盧季佑留下年幼的一對子女。盧父表示，孩子們年紀尚小，或許還不明白失去父親的痛苦，但他與妻子會盡全力協助照顧孫子、孫女長大成人，未來也會讓他們知道，父親是因執行任務而壯烈殉職。

盧季佑的父親昨天受訪時曾表示，以兒子為榮，也希望軍方能盡快查明失事原因，還給家屬一個真相。再度透過社群平台吐露心聲，字裡行間盡是對愛子的思念與不捨，也讓外界感受到飛官家屬承受的巨大傷痛。