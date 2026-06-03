空軍T-34教練機失事2飛官殉職 檢方採檢體追真相

空軍岡山基地T-34教練機6月2日失事，2名中校飛官過俊男、盧季佑殉職，今天上午家屬至墜機地招魂後，在高雄市立殯儀館旁龍巖禮儀公司豎靈，今天下午橋頭地檢署複驗遺體。

橋頭地檢署表示，空軍T-34初級教練機失事事故，今天下午由主任檢察官鄭子薇及檢察官許亞文會同法醫，複驗解剖以查明死者身分及死因，失事原因則由軍方調查後，出具調查報告供檢察官認定。

據了解，教練機失事後，2名飛官的遺體昨天暫置殯儀館冷凍室，經殯儀館CT斷層掃描多小時，將掃描資料供檢方精準查驗死因。今天的複驗主要將採驗2名飛官的胃含物及酒精等相關數據，將來化驗後，如排除人為身體因素造成墜機，相對可將肇事原因指向機械問題。

盧季佑和過俊男的家屬今天上午到空軍岡山基地招魂後，在高雄市立殯儀館旁的民營禮儀公司豎靈，下午也先後到殯儀館，神情哀傷，未回應媒體詢問。