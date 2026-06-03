快訊

蔡壁如表態參選碰釘子 民眾黨：不徵召彰化縣長候選人

防堵伊波拉疫情！石祟良：自這2國入境無症狀旅客 4機場免費採檢

台積電收高2,425元領軍台股直衝46K！大漲901點收46,459點

聽新聞
0:00 / 0:00

T-34教練機墜毀2飛官殉職 家屬今早悲痛招魂

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
T-34教練機墜毀釀2飛官殉職，家屬今早在軍方人員陪同下赴墜機現場悲痛招魂。本報記者／攝影
T-34教練機墜毀釀2飛官殉職，家屬今早在軍方人員陪同下赴墜機現場悲痛招魂。本報記者／攝影

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑在執行模擬「發動機失效」訓練時不幸殉職，今上午家屬在軍方低調安排下重返失事現場招魂，隨後已於高雄市立殯儀館開設靈堂，檢方則預計於下午1點30分進行解剖複驗，以釐清確切死因。

據了解，為保護家屬隱私並避開媒體，軍方於今天上午8點陪同兩組家屬重返墜機現場進行招魂儀式，現場還搭起棚架，且機身先行在昨晚已蓋上帆布，現場氣氛極其哀戚，家屬忍痛淚崩呼喊愛子名字，儀式歷時約半小時，於8點30分左右完成，隨後家屬在軍方護送下於上午9點50分抵達高雄市立殯儀館，目前已順利開設靈堂。

T-34教練機是於昨天上午8時8分執行模擬「發動機失效」航線訓練任務時發生意外，由於飛機失事時斷成數截，且遭受強烈撞擊與火焚，兩名飛官遺體受損嚴重，昨天檢警憲聯合勘驗現場時，僅能先依據身上名牌初步辨識盧員身分。

橋頭地檢署檢察官將於今天下午1點30分，在高雄市立殯儀館對兩名殉職飛官的遺體進行解剖複驗，精確釐清致命傷並確認真正死因。軍方對此表示，將全力協助家屬處理後續治喪與撫卹事宜。

T-34 飛官 墜機 岡山 空軍

延伸閱讀

空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

T-34C殉職2飛官家屬上午招魂 橋檢下午複驗查死因

T-34墜毀2飛官殉職…過俊男困機艙處理作業較耗時 橋檢會同法醫相驗

空軍T-34墜毀岡山機場2飛官殉職 1人還受困變形機艙內

相關新聞

空軍T-34教練機失事2飛官殉職 檢方採檢體追真相

空軍岡山基地T-34教練機6月2日失事，2名中校飛官過俊男、盧季佑殉職，今天上午家屬至墜機地招魂後，在高雄市立殯儀館旁龍巖禮儀公司豎靈，今天下午橋頭地檢署複驗遺體。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 家屬今早悲痛招魂

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑在執行模擬「發動機失效」訓練時不幸殉職，今上午家屬在軍方低調安排下重返失事現場招魂，隨後已於高雄市立殯儀館開設靈堂，檢方則預計於下午1點30分進行解剖複驗，以釐清確切死因。

教練機失事怪藍白擋國防預算 馬文君斥「可惡可恥的政治操作」

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職，有網友和綠營側翼指控藍白阻擋國防預算害死人。國民黨立委馬文君今天痛批這種說法「是非常可惡又可恥的政治操作」，這筆預算完全沒有凍結，也沒有影響。

T-34壽期2033年才逐步除役 空軍：妥善率無虞 已規劃籌購新機

空軍一架T-34教練機失事，引發外界質疑T-34機齡已達40年，且沒有彈射椅、黑盒子等裝備。空軍司令部今天表示，T-34的機務狀況正常，零件供補無虞；軍方已經根據T-34的機隊時數，規畫新機籌購事宜，並將彈射座椅、黑盒子等裝備納入規劃。

空軍T-34岡山墜機殘骸覆蓋帆布 軍方人員出入調查現場

空軍岡山基地一架T-34初級教練機於昨天上午執行訓練任務時不幸墜毀，造成機上兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職，軍方人員已漏夜將機體殘骸覆蓋上帆布，今天上午也可見大批軍方人員出入調查現場，現場搭起棚架，更有消防車、漢翔公司等車輛在現場移動。

圖解T-34墜毀關鍵21分鐘 教練機性能全揭密

空軍飛行訓練指揮部機號3414的T-34型教練機2日上午8時許執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀起火，機上前座主任教官盧季佑及後座考核官過俊男當場殉職。軍方指出，該機當時正執行模擬發動機失效課目，失事前並無通報故障，已停止同機型飛行訓練，加強檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。