T-34教練機墜毀2飛官殉職 家屬今早悲痛招魂

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑在執行模擬「發動機失效」訓練時不幸殉職，今上午家屬在軍方低調安排下重返失事現場招魂，隨後已於高雄市立殯儀館開設靈堂，檢方則預計於下午1點30分進行解剖複驗，以釐清確切死因。

據了解，為保護家屬隱私並避開媒體，軍方於今天上午8點陪同兩組家屬重返墜機現場進行招魂儀式，現場還搭起棚架，且機身先行在昨晚已蓋上帆布，現場氣氛極其哀戚，家屬忍痛淚崩呼喊愛子名字，儀式歷時約半小時，於8點30分左右完成，隨後家屬在軍方護送下於上午9點50分抵達高雄市立殯儀館，目前已順利開設靈堂。

T-34教練機是於昨天上午8時8分執行模擬「發動機失效」航線訓練任務時發生意外，由於飛機失事時斷成數截，且遭受強烈撞擊與火焚，兩名飛官遺體受損嚴重，昨天檢警憲聯合勘驗現場時，僅能先依據身上名牌初步辨識盧員身分。

橋頭地檢署檢察官將於今天下午1點30分，在高雄市立殯儀館對兩名殉職飛官的遺體進行解剖複驗，精確釐清致命傷並確認真正死因。軍方對此表示，將全力協助家屬處理後續治喪與撫卹事宜。