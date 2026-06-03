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T-34C殉職2飛官家屬上午招魂 橋檢下午複驗查死因

中央社／ 高雄3日電
空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，造成兩名飛官殉職，軍方以帆布覆蓋飛機殘骸等待調查（圖）。聯合報記者劉學聖／攝
空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，造成兩名飛官殉職，軍方以帆布覆蓋飛機殘骸等待調查（圖）。聯合報記者劉學聖／攝

空軍T-34C型教練機墜毀造成2名飛官殉職，空軍成立專案小組調查失事主因。軍方表示，今天上午9時許已完成2名殉職飛官招魂儀式；另外，橋檢也將於下午1時複驗查明死因。

中校過俊男、盧季佑昨天上午在高雄岡山基地駕駛一架T-34C型教練機執行起落航線模擬發動機失效課目，在起飛21分鐘後墜落基地跑道北端，機上兩人不幸殉職。

橋頭地檢署今天透過訊息表示，主任檢察官鄭子薇及檢察官許亞文會同法醫，將於今天下午1時在高雄市立殯儀館進行複驗解剖，以查明死者身分及死因；失事原因則由軍方調查後，出具調查報告供檢察官認定。

軍方昨天舉行專案簡報說明，已下令T-34C型機「天安四號」作業停止訓練任務，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，並成立專案調查小組，依現有事證列出所有可能肇因，盼儘速查明失事主因。

軍方提到，初步根據錄音抄件及無線電通話等資料，無線電中未回報異常或發動機有故障等情形，而T-34C型教練機沒有黑盒子，後續將對機械、環境及人員部分詳實調查，以釐清事故原因。

T-34

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