教練機失事怪藍白擋國防預算 馬文君斥「可惡可恥的政治操作」

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職，有網友和綠營側翼指控藍白阻擋國防預算害死人。國民黨立委馬文君今天痛批這種說法「是非常可惡又可恥的政治操作」，這筆預算完全沒有凍結，也沒有影響。

空軍一架T-34教練機昨天在岡山空軍基地失事墜毀，造成2名資深飛官殉職，有網友和綠營側翼質疑國防部今年度編列的10億T-34保修預算仍尚未審查完竣，指控是藍白擋預算害死人。

馬文君今天強調，T-34的保修預算是一般的維持案，不管有沒有審都可以用，而且已經持續在使用，失事的飛機也才剛由漢翔維修過，所以不要把它甩鍋到什麼預算有沒有審，因為它本來就可以用。

馬文君說，一直說藍白刪凍預算，國防預算從過去馬政府的3000億，到今年包括韌性預算、國防特別預算跟年度預算共1.8兆，到底被刪、被擋、被凍了什麼？1.8兆都通過了，比馬政府時期多了6倍，可是看到使用超過40年的T-34教練機，還有機齡40年以上的C-130運輸機，這些都非常老舊，可是在預算裡曾為這些做過什麼計畫嗎？有說要買新飛機嗎？

馬文君質疑，只看到很多廠商關心無人機，反而關乎官兵生命安全、戰力維持跟武器系統裝備應檢視的，都沒有被考慮。

空軍司令部在事故發生後記者會上曾說明，失事的3414號教練機於今年4月9日剛完成周檢，周檢出廠後已飛行98小時又55分鐘，均無重大故障。