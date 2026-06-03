T-34壽期2033年才逐步除役 空軍：妥善率無虞 已規劃籌購新機

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職，有網友和綠營側翼指控藍白阻擋國防預算害死人。國民黨立委馬文君今天痛批這種說法「是非常可惡又可恥的政治操作」，這筆預算完全沒有凍結，也沒有影響。

2026-06-03 11:01