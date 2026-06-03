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T-34壽期2033年才逐步除役 空軍：妥善率無虞 已規劃籌購新機
空軍一架T-34教練機失事，引發外界質疑T-34機齡已達40年，且沒有彈射椅、黑盒子等裝備。空軍司令部今天表示，T-34的機務狀況正常，零件供補無虞；軍方已經根據T-34的機隊時數，規畫新機籌購事宜，並將彈射座椅、黑盒子等裝備納入規劃。
空軍一架T-34教練機昨天在岡山空軍基地失事墜毀，造成2名資深飛官殉職，外界關切T-34機齡已達40年且沒有彈射椅，難以保障飛行員性命安全，但根據壽期可能要到2033年才會逐步除役，引發議論。
空軍司令部今天表示，空軍T-34型教練機由漢翔公司依約執行維保，依原廠提供壽期規範，目前均未達壽限；且機務狀況正常、後勤零附件供補無虞，並沒有消失性商源疑慮。
空軍司令部強調，目前已經依據T-34教練機隊的飛行時數，前瞻預判屆壽時機，蒐整國、內外商情資訊，並將彈射座椅、黑盒子等裝備，納入建案規劃，依期程推動新機籌購事宜。
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