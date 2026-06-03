空軍T-34岡山墜機殘骸覆蓋帆布 軍方人員出入調查現場

空軍岡山基地一架T-34初級教練機於昨天上午執行訓練任務時不幸墜毀，造成機上兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職，軍方人員已漏夜將機體殘骸覆蓋上帆布，今天上午也可見大批軍方人員出入調查現場，現場搭起棚架，更有消防車、漢翔公司等車輛在現場移動。

空軍飛行訓練指揮部昨指出，由於失事的該型教練機屬於早期機型，機上並未裝設俗稱「黑盒子」的飛航資料與座艙語音紀錄器，因此軍方將透過現場殘骸鑑識以及過往的維修資料，進行多方交叉比對，還原事故發生經過與責任歸屬。

今天上午墜機現場已被軍方人員用藍白帆布覆蓋機體，避免現場遭天候破壞，不僅有大批地面人員身著制服在現場地毯式搜索，還出動軍用貨車、消防車等車輛，更可見負責維護的漢翔公司車輛出入。

這架失事的T-34教練機是在昨天上午7時47分由中校盧季佑及過俊男駕駛起飛，在岡山基地執行模擬發動機失效航線訓練任務，在完成4次繞場飛行訓練後，準備進入第5圈飛行並模擬發動機失效、迫降訓練時，8時8分機體在空中右轉過程中，突然機頭朝下墜毀。

軍方表示，此架失事的編號ASE-10，機號3414 ，T-34C型機，在今年4月9日才完成機務週檢，飛機週檢出廠至今已飛行98小時又55分鐘，並無發生重大故障。

墜毀前後，機上的飛行員也皆未透過無線電回報有任何異常或故障，且因事發突然，機上2人也未來得及逃生，皆不幸在艙內殉職，目前空軍已成立專案調查小組，要釐清墜機事發原因，是否是人為或機械故障造成。

現場可見機場草皮上墜毀的機身殘骸已被帆布覆蓋，軍方在現場搭起棚架展開調查。本報記者／攝影