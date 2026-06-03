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空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋林保光郭韋綺劉星君李人岳／連線報導
空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，造成兩名飛官殉職。圖／聯合報系資料照片
空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，造成兩名飛官殉職。圖／聯合報系資料照片

空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午八時許執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀起火，機上前座主任教官盧季佑及後座考核官過俊男當場殉職。軍方指出，該機當時正執行模擬發動機失效課目，失事前並無通報故障，已停止同機型飛行訓練，加強檢查。

賴總統表悲痛 家屬籲查原因

家屬呼籲徹查事故原因，避免憾事再次發生。賴清德總統表示，感到非常悲痛與不捨，已要求國防部成立專案小組，盡速查明失事原因。國民黨要求政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須盡速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。

兩名殉職的飛官都是中校，其中四十五歲的過俊男為空軍官校九十三年班，總飛行時數有二一七二小時又卅五分鐘，飛行T-34型機時數一七八二小時又十五分鐘，已婚；四十一歲的盧季佑為空軍官校九十七年班，總飛行時數二一一四小時又五分鐘，T-34型機飛行時數一九三七小時又五十分鐘，已婚，育有一子一女。兩人都是高雄人，失事前空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。

空軍司令部調查，昨天上午七時四十七分許，這架T-34型教練機從岡山基地36L跑道起飛，按往例執行一小時飛訓任務，完成課表所列四次航線課目後，八時零八分許返場執行模擬發動機失效課目時，卻於跑道北端墜毀。

目擊過程 右轉時機頭朝南墜

當時飛訓部督察科長夏祖豪上校輪值高勤官，全程目擊這架T-34型教練機墜毀過程，他昨天於空軍記者會解釋該機最後飛行姿態，指該機墜毀前目視高度約五百至一千呎，當時是「右轉時機頭朝南往下墜落」。

據了解，教練機墜毀於跑道北端後起火，盧季佑、過俊男兩名飛官都被困在機上，岡山基地搶救班組約七分鐘抵達現場搶救，火勢約八時五十三分撲滅，盧季佑遺體破碎不完整，被拖離變形機艙，衣物有名牌可以辨識身分；過俊男陳屍機艙後座。檢憲警現場採證多時，才將兩人遺體搬離現場，檢警採集現場屍塊DNA辨識，今天下午一時許在高雄市立殯儀館解剖複驗。

教練機墜毀起火時，軍方以多輛機場消防車擋住失事現場，但從車與車的縫隙仍可看見教練機破碎的殘骸，現場則是大火燒過後的焦黑狀況，可見墜毀時的慘烈。

事故現場 空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，軍方以帆布覆蓋飛機殘骸等待調查。 記者劉學聖／攝影
事故現場 空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，軍方以帆布覆蓋飛機殘骸等待調查。 記者劉學聖／攝影

殉職飛官曾發文 飛T-34像玩命

空軍司令部督察長江義誠說明，依據失事的教練機機務報告，該機今年四月九日完成周檢出站，出站至今已經飛行了九十八小時又五十五分鐘，並無發生重大故障，失事時的天氣情形，能見度七千公尺，一千二百呎稀雲，符合飛行訓練的派遣標準。

空軍表示，即日起T-34型機執行「天安四號」特檢，停止所有訓練任務並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，已邀集各專業單位成立專案調查小組，盡速查明失事主因，並協助家屬辦理後續事宜。

對於盧季佑曾發文提及「飛T-34就像是在玩命」，江義誠說，盧的發文屬個人意見，機隊妥善率、維保都符合標準，全世界還有三個國家在使用該機，「並不是飛機老舊就是玩命」。

T-34 空軍 國防部 賴清德

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T-34墜機追因 模擬發動機失效 未聞故障

空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34教練機昨墜毀岡山基地並造成兩名飛官殉職，空軍司令部指出，該機機務狀況正常，墜毀前已完成四次航線訓練，其中一次為模擬發動機失效，墜毀前正執行第五次航線、第二次發動機失效課目，自起飛至墜毀廿一分鐘過程中，無線電並無通報機務故障，研判發動機應無問題，是右轉時墜毀，失事原因調查中。

服役40年 現役最老機種 T-34難汰換

T-34教練機於一九八五年引進，是目前空軍最高齡現役機種。漢翔航空工業早在蔡政府初期就積極表態，要求國防部編列預算研製下一代初教機，甚至公開宣稱，如果不自製初教機，國機國造政策就將畫上句點。面對漢翔強勢叩關，軍方始終不願把話說死，堅持必須依照機隊屆壽期程、訓練需求、國內外商情及整體資源優先順序作規畫，研擬最適合方案。

新聞眼／防演訓風險 務實引進成熟軍備

T-34教練機失事導致兩位中校飛官殉職，從遺屬或國家的角度，都是令人痛惜的損失。T-34已服役四十載，且不具備彈射逃生系統，是否非到「屆壽」才更換，也值得討論。

國軍6年摔14機 20官兵殉職

二○二○年一月二日，黑鷹直升機撞山，導致時任參謀總長沈一鳴在內的八位軍士官死亡， 創下中華民國將領空難殉職的最高紀錄。從「○一○二」事件到昨天的T-34教練機，陸海空軍共發生十三起墜機意外，損失十四架飛機與廿名官兵。

殉職飛官…盧季佑一語成讖 過俊男飛過幻象

空軍T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。兩人父母、家屬昨到高雄市立殯儀館都非常悲傷不捨。盧父流著淚說，聽到軍機失事消息心中就感到不安，「我很難過、一直哭，沒想到這次竟然是我的兒子」；盧母則自責讓兒子飛T-34教練機，「四十多年的飛機還在用」，希望軍機汰舊換新，不要再發生憾事，讓兒子的犧牲有價值。

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