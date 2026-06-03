空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午八時許執行飛訓任務時，於空軍岡山基地跑道北端墜毀起火，機上前座主任教官盧季佑及後座考核官過俊男當場殉職。軍方指出，該機當時正執行模擬發動機失效課目，失事前並無通報故障，已停止同機型飛行訓練，加強檢查。

賴總統表悲痛 家屬籲查原因

家屬呼籲徹查事故原因，避免憾事再次發生。賴清德總統表示，感到非常悲痛與不捨，已要求國防部成立專案小組，盡速查明失事原因。國民黨要求政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須盡速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。

兩名殉職的飛官都是中校，其中四十五歲的過俊男為空軍官校九十三年班，總飛行時數有二一七二小時又卅五分鐘，飛行T-34型機時數一七八二小時又十五分鐘，已婚；四十一歲的盧季佑為空軍官校九十七年班，總飛行時數二一一四小時又五分鐘，T-34型機飛行時數一九三七小時又五十分鐘，已婚，育有一子一女。兩人都是高雄人，失事前空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。

空軍司令部調查，昨天上午七時四十七分許，這架T-34型教練機從岡山基地36L跑道起飛，按往例執行一小時飛訓任務，完成課表所列四次航線課目後，八時零八分許返場執行模擬發動機失效課目時，卻於跑道北端墜毀。

目擊過程 右轉時機頭朝南墜

當時飛訓部督察科長夏祖豪上校輪值高勤官，全程目擊這架T-34型教練機墜毀過程，他昨天於空軍記者會解釋該機最後飛行姿態，指該機墜毀前目視高度約五百至一千呎，當時是「右轉時機頭朝南往下墜落」。

據了解，教練機墜毀於跑道北端後起火，盧季佑、過俊男兩名飛官都被困在機上，岡山基地搶救班組約七分鐘抵達現場搶救，火勢約八時五十三分撲滅，盧季佑遺體破碎不完整，被拖離變形機艙，衣物有名牌可以辨識身分；過俊男陳屍機艙後座。檢憲警現場採證多時，才將兩人遺體搬離現場，檢警採集現場屍塊DNA辨識，今天下午一時許在高雄市立殯儀館解剖複驗。

教練機墜毀起火時，軍方以多輛機場消防車擋住失事現場，但從車與車的縫隙仍可看見教練機破碎的殘骸，現場則是大火燒過後的焦黑狀況，可見墜毀時的慘烈。

事故現場 空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34型教練機昨天上午執行飛訓任務時墜毀，軍方以帆布覆蓋飛機殘骸等待調查。 記者劉學聖／攝影

殉職飛官曾發文 飛T-34像玩命

空軍司令部督察長江義誠說明，依據失事的教練機機務報告，該機今年四月九日完成周檢出站，出站至今已經飛行了九十八小時又五十五分鐘，並無發生重大故障，失事時的天氣情形，能見度七千公尺，一千二百呎稀雲，符合飛行訓練的派遣標準。

空軍表示，即日起T-34型機執行「天安四號」特檢，停止所有訓練任務並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，已邀集各專業單位成立專案調查小組，盡速查明失事主因，並協助家屬辦理後續事宜。

對於盧季佑曾發文提及「飛T-34就像是在玩命」，江義誠說，盧的發文屬個人意見，機隊妥善率、維保都符合標準，全世界還有三個國家在使用該機，「並不是飛機老舊就是玩命」。