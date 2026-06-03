盧季佑一語成讖 過俊男飛過幻象

空軍T-34初級教練機在岡山基地失事，造成兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。兩人父母、家屬昨到高雄市立殯儀館都非常悲傷不捨。盧父流著淚說，聽到軍機失事消息心中就感到不安，「我很難過、一直哭，沒想到這次竟然是我的兒子」；盧母則自責讓兒子飛T-34教練機，「四十多年的飛機還在用」，希望軍機汰舊換新，不要再發生憾事，讓兒子的犧牲有價值。

過俊男的父母、妻子下午四時卅分抵達高市立殯儀館，過的母親緊握雙手，緊蹙雙眉，由過妻攙扶，父親和其他家人走在一旁，難掩悲傷；十分鐘後，盧季佑的父母、妻子也抵達殯儀館。記者問：「是不是以兒子為榮？」盧父一再點頭說是。

「我以我的兒子為榮。」盧父說，兒子從空軍官校畢業後一直待在岡山，回家看父母親較方便，房子也買在老家附近，幾乎每周都回來探望，聽聞軍機失事消息時，心中就感到不安，當軍方通知他兒子失事，他忍不住落淚說「我很難過、我一直哭，沒想到這一次竟然是我的兒子」，呼籲軍方應徹底查明事故原因，避免憾事再次發生。

盧母一想到孝順的兒子，掩面不捨說，兒子曾問她說是不是要飛F-16，「我跟兒子說，在岡山當教官，離家較近，所以兒子聽我的話，是我錯了，我想說F-16比較危險，沒有想到T-34訓練機，四十多年飛機還在用」，空軍飛機能不能淘汰換新？不要再有這種事情發生，讓兒子的犧牲有價值。

盧季佑五年前在臉書發文分享一部以T-34為片名戰爭電影，以飛行員特有幽默口吻留言「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」，原本只是飛官圈內再平常不過玩笑話，事故發生，讓人格外感傷。

殉職飛官過俊男的遺體被送到高雄市立殯儀館，過的母親（中）緊握雙手，神情哀傷。記者林保光／攝影

過俊男飛行資歷完整，曾接受幻象兩千戰機換裝訓練，擔任幻象戰機飛官，後來轉任飛行教官。他的空軍官校同學發文悼念，每當軍機失事消息傳出，焦急確認機上飛官身分，「總是希望出現的名字不是自己認識的人」。