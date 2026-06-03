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新聞眼／防演訓風險 務實引進成熟軍備

聯合報／ 本報記者程嘉文

T-34教練機失事導致兩位中校飛官殉職，從遺屬或國家的角度，都是令人痛惜的損失。T-34已服役四十載，且不具備彈射逃生系統，是否非到「屆壽」才更換，也值得討論。

近年國防預算持續攀高，國防部為了提振民心，更頻頻向國人展示新武器。昨天的墜機事故卻讓不少民眾驚覺，軍中仍然充斥大量老裝備。

對於此事，有兩個重要觀念必須釐清：第一，國軍包括近廿萬人與大量武器裝備，即使積極投資硬體，也不可能短時間全面翻新；第二，國家花大錢養兵，是為了戰時能夠擊退敵人，平日訓練操作就要從嚴從難，必須存在相當程度風險。既然操演存在一定風險，就不能僅以民間社會的安全標準要求軍方。

昨天發生墜機事故之後，提前汰換T-34的主張勢必成為輿論焦點，更不會缺乏「國機國造」聲音。當年蔡政府揭櫫自主國防時，一併開發相關產業，無疑是正確的政策路線。然而，軍事投資的最優先目的，自然是最大程度強化戰力，只有前提獲得滿足後，再考慮能否一併發展產業。若把產業利益放在最優先，強迫軍方必須配合，屈就於性能非首選或價格不合理的產品，就是尾巴搖狗、本末倒置，更是浪費納稅人血汗錢，置國家安全於險地。

回到現實面，漢翔的確需要尋求訂單，讓人力與設施不致閒置，但國際市場早就有大量成熟的類似產品，且因初教機並非敏感裝備，因此引進並無難度，與戰機、潛艦等尖端武器完全不同。甚至，美軍新一代初教機T-6，也不採取自研，而是引進瑞士PC-9在國內生產。相較之下，國軍的初教機需求不到五十架，堅持自己重起爐灶實非智舉。正如蔡前總統所云，「打進國際產業鏈」才是發展產業的真正重點。

正確認知訓練操演的風險，努力降至最低；並且務實引進新式成熟軍備，而非好高騖遠，應是又見墜機事故之際，國人及軍方該有的省悟。

T-34 空軍 戰機

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