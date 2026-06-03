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6年摔14機 20官兵殉職

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

二○二○年一月二日，黑鷹直升機撞山，導致時任參謀總長沈一鳴在內的八位軍士官死亡， 創下中華民國將領空難殉職的最高紀錄。從「○一○二」事件到昨天的T-34教練機，陸海空軍共發生十三起墜機意外，損失十四架飛機與廿名官兵。

從統計數字來看，事故損失最多的是戰鬥機，已經退役的F-5損失三架，F-16三架，幻象兩架。其中F-16的失事皆發生於夜航時空間迷向，以及對地炸射時太晚拉起；幻象則兩次都因為發動機故障，飛官相對較有反應時間，兩人都順利跳傘，幸運獲救。

相較之下，雙發動機的經國號戰機，失事率明顯低於其他機種；但從經國號簡化而來的勇鷹教練機，第一起失事就是因為發動機失效。

「軍情與航空」網站總編輯施孝瑋表示，一九九○年代空軍換裝新一代戰機後，飛安比F-5、F-104、F-100等機種改善極多，但近年失事率似乎又有緩步增加趨勢，是否牽涉到制度面原因，值得軍方高層仔細檢討。

T-34

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6年摔14機 20官兵殉職

二○二○年一月二日，黑鷹直升機撞山，導致時任參謀總長沈一鳴在內的八位軍士官死亡， 創下中華民國將領空難殉職的最高紀錄。從「○一○二」事件到昨天的T-34教練機，陸海空軍共發生十三起墜機意外，損失十四架飛機與廿名官兵。

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T-34教練機失事導致兩位中校飛官殉職，從遺屬或國家的角度，都是令人痛惜的損失。T-34已服役四十載，且不具備彈射逃生系統，是否非到「屆壽」才更換，也值得討論。

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