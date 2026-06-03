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服役40年 現役最老機種 T-34難汰換

聯合報／ 記者程嘉文游振昇／連線報導

T-34教練機於一九八五年引進，是目前空軍最高齡現役機種。漢翔航空工業早在蔡政府初期就積極表態，要求國防部編列預算研製下一代初教機，甚至公開宣稱，如果不自製初教機，國機國造政策就將畫上句點。面對漢翔強勢叩關，軍方始終不願把話說死，堅持必須依照機隊屆壽期程、訓練需求、國內外商情及整體資源優先順序作規畫，研擬最適合方案。

漢翔企業工會理事長于正道昨天表示，空軍現役T-34初級教練機服役超過四十年，機體老化、維修成本攀升、零附件取得日益困難，也增加飛安風險；飛行員是國家最珍貴的戰力資產，飛安沒有妥協空間，初級教練機更新是刻不容緩的重要任務。他呼籲政府盡速啟動下一代初級教練機建案規畫，以保障飛行員安全及訓練品質；也可藉由國機國造政策，將國防預算投入國內產業。

二○一六年政黨輪替，蔡政府大力宣揚國防自主與發展軍工產業。蔡英文一上任就砍掉馬政府時代決定，由漢翔與義大利合作生產M-346高教機的計畫，改為由漢翔依據經國號戰機設計，修改為勇鷹高教機。漢翔贏得高教機之後，順勢提出要求自行研製取代T-34的初級教練機。

前總統蔡英文第一任期，軍備政策由時任國安會副秘書長、也是民進黨國防藍皮書作者陳文政主導，標榜「能夠自製就不外購」的豪語。然而，蔡前總統第二任期，時任國安會秘書長顧立雄對國造的態度相對持平務實；蔡英文雖然仍多次應邀出席漢翔的典禮，強調要成為全球航太供應鏈，但也不再如剛上任時曾經公開宣稱，將自行開發下一代戰鬥機。

二○二三年八月，國防部否認不願考慮漢翔初教機計畫的傳言，但也強調T-34距離使用壽限還有相當時間，對於未來替代機種，還在資訊蒐整及評估階段，籌獲方式未定。

二○二四年一月，漢翔宣稱國機國造政策始於二○一七年，如果沒有延續方案，政策推展將止步於二○二六年勇鷹高教機量產結束。國防部表示，會選擇對空軍最有利的方案。

T-34

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T-34教練機於一九八五年引進，是目前空軍最高齡現役機種。漢翔航空工業早在蔡政府初期就積極表態，要求國防部編列預算研製下一代初教機，甚至公開宣稱，如果不自製初教機，國機國造政策就將畫上句點。面對漢翔強勢叩關，軍方始終不願把話說死，堅持必須依照機隊屆壽期程、訓練需求、國內外商情及整體資源優先順序作規畫，研擬最適合方案。

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