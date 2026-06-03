墜機追因 模擬發動機失效 未聞故障

空軍飛行訓練指揮部機號三四一四的T-34教練機昨墜毀岡山基地並造成兩名飛官殉職，空軍司令部指出，該機機務狀況正常，墜毀前已完成四次航線訓練，其中一次為模擬發動機失效，墜毀前正執行第五次航線、第二次發動機失效課目，自起飛至墜毀廿一分鐘過程中，無線電並無通報機務故障，研判發動機應無問題，是右轉時墜毀，失事原因調查中。

空軍司令部昨在空軍官校舉行臨時記者會，由督察長江義誠、飛訓部督察科長夏祖豪、基本組組長陳韋銘等多名主管說明初步調查結果及後續處置。

模擬發動機失效為基本飛行處置，屬於飛官訓練時的「必訓」科目，陳韋銘解釋，模擬發動機失效，是訓練返場過程中遇到發動機無效的處置狀況，操練時會收油門，模擬發動機無動力，並以最短距離轉向，對準機場戰備跑道落地，但訓練時對準戰備道後不會落地，而是加油門重飛，離場後才算完成。

陳韋銘說，執行模擬發動機失效課目，飛行到五百呎以上就會到跑道尾端，並由考核官下達課目，由前座盧季佑中校執行，收油門後以既有空速爭取高度，也就是「動能換位能」，因此高度會再爬升，約五百至一千呎，再以小坡度可控的情況下回轉，對向降落跑道後，運用剩下能量執行重飛。

依據失事的教練機昨天飛航紀錄，上午七時四十七分從岡山基地三六Ｌ跑道起飛，墜毀前已完成四次起落航線訓練，其中一次為模擬發動機失效，在執行第五次起落航線、第二次模擬發動機失效時意外墜毀。

該機失事前航線為自三六Ｌ跑道模擬發動機失效，機頭朝北，原訂起飛後小轉彎右轉，目視執行高度約五百至一千呎，卻於右轉過程中機頭直接朝下墜毀，整架飛機隨即起火燃燒。

陳韋銘說，三四一四機執行前四次航線課目都正常操作，包含第三個與低空發動機失效雷同的「小航線」課目也完成觸地重飛。

江義誠說，該機飛行時一切正常，無線電並無通報有故障情況；媒體追問是否轉彎時操作有失誤，江義誠則說還要調查釐清，「初步了解，錄音抄件跟塔台與飛行員的無線電通話，並無回報發動機有故障」，後續會針對機械、人員詳實調查。陳韋銘說，盧季佑中校為基本組主任教官，過俊男中校為督察科考核官，昨天執行任務為例行考核，模擬發動機失效是飛行訓練中必訓課目，目的是精進飛行人員的判斷跟處置的技巧。江義誠補充，一名飛行員每年都要定期完成基本考核，模擬發動機失效屬基礎考核的一個課目，兩人在模擬機上都有執行相關的程序。

江義誠說，依照飛機設計原理，即使失去動力仍可以滑翔，但如果在角度、坡度有限情況下，滑翔能力就會受影響；至於是否轉向角度太大、太急，因無法確切了解當時狀態，還要再釐清。

外界質疑T-34教練機的機齡已達四十年，江義誠指出，T-34型機的機身時數還沒達到壽限，我國委由漢翔公司進行維保，妥善情況良好，目前也還有三、四個國家仍在使用T-34教練機；空軍對於後繼初教機有啟動相關研究，會依後續的訓練、任務需求來籌獲新機，目前尚無確切方案。