T-34失事…機上「無黑盒子」原因曝 軍方將交叉比對釐清事發原因

空軍岡山基地一架T-34初級教練機於今天上午執行訓練任務時不幸墜毀，導致機上兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職，空軍飛行訓練指揮部下午召開記者會表示，由於該型教練機屬於早期機型，機上並未裝設俗稱「黑盒子」的飛航資料與座艙語音紀錄器。

空軍指出，這架失事的T-34教練機是在今天上午由中校盧季佑及過俊男駕駛，在岡山基地執行「模擬發動機失效航線訓練任務」，未料飛機於上午8時8分，在岡山基地跑道北端附近因不明原因墜毀，事故發生後，空軍隨即成立專案小組，並配合檢調單位展開調查。

針對外界關切事發當時發動機是否出現異常、或是在進場時出現機體高度拉不起來等狀況，空軍司令部督察長江義誠少將回應，經初步檢視塔台與飛機間的無線電通聯錄音，兩名飛官在過程中並未回報發動機故障，亦未曾發出求救訊號或緊急狀況通報。至於是否有潛在的機械故障，軍方強調目前仍在調查中，將偕同專家針對機械、環境與人員部分詳實釐清。

不過軍方坦言，T-34C型機因建軍年代較早，機上並未配備黑盒子系統，在缺乏飛航數據與座艙語音的情況下，專案小組後續將高度仰賴飛航管制紀錄、雷達航跡資料、現場殘骸鑑識以及過往的維修資料，進行多方交叉比對，以還原事故發生經過與責任歸屬。