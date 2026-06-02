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裝備老舊釀T-34教練機墜毀？軍方否認裝備未妥善

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導
T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影
T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影

空軍飛行訓練指揮部今天一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於岡山基地跑道北端墜毀，外界質疑是飛機老舊裝備故障失事，空軍否認此說法，強調機隊妥善率、裝備妥善情況皆「符合標準」。

空軍司令部督察長江義誠少將指出，有關機隊的妥善率及裝備妥善，其實都是符合規定，也符合標準。軍方坦承T-34教練機「有一定的年限」，但世界上還有3個國家仍在執飛此機型，並非是飛機老舊造成「玩命」的情況發生。

不過殉職的盧季佑中校，在5年前就曾在社群平台上發文「我是不知道坦克怎樣，但是開T-34是在玩命沒錯！」。軍方對此表示，這是個人意見表達，但訓練過程中，單位並未接獲此相關訊息。

空軍飛行訓練指揮部說明，此架失事的編號ASE-10，機號3414 ，T-34C型機，在今年4月9日才完成機務周檢，飛機周檢出廠至今已飛行98小時又55分鐘，並無發生重大故障。

執飛的飛行員，是由前座主任教官盧季佑中校以及後座考核官過俊男中校負責訓練飛行。

盧季佑飛行總時數已有2114小時5分鐘，而執飛此機種的時間為1937小時50分鐘，且生理狀況，空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格；過俊男飛行總時數為2172小時35分鐘，本機種飛行時間1782小時15分鐘，同樣空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。

T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影
T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影

T-34 空軍

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