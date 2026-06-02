2飛官不幸殉職 馬文君呼籲國防部：應正視初級教練機老化問題

空軍T-34C型初級教練機今天進行飛行訓練時不幸墜毀，造成兩名飛官殉職，國民黨立委馬文君表示，除了釐清肇因之外，國防部更應藉此機會，正視初級教練機老化，以及後繼機種汰換的延宕問題。

馬文君說，T-34C初級教練機服役至今已超過40年，是空軍飛官養成最基礎、最重要的訓練平台；隨著機齡持續增加，零附件取得困難、原廠商源消失等後勤問題日益嚴重，維修成本與飛安風險也隨之提高。

針對T-34C初級教練機老舊問題，馬文君呼籲，空軍必須提出更積極的汰換時程與具體方案，初級教練機技術成熟、國際市場選擇眾多，相較於高教機或主力戰機，籌獲難度並不高；如果外購能更快取得新機、降低風險、保障飛安，就不應被意識形態綁住，更不必為了堅持「國機國造」而讓汰換進度一拖再拖。

馬文君說，115年度空軍針對T-34C教練機編列約6.1億元零組件採購預算，以及約4.4億元相關設施養護預算，立法院在維護飛安的前提下，相關預算一毛未刪。她表示，事實擺在眼前，請民進黨側翼不要再以「藍白刪預算」的政治口號混淆視聽，把飛安問題拿來操作。

馬文君指出，此次失事的T-34C未裝設彈射座椅，由於機體年代久遠，T-34C也無法配備彈射裝置，一旦發生突發狀況，飛行員能自救的時間空間極其有限；歷次T-34失事案件中，也曾因缺乏彈射機制，導致飛官無法及時逃生殉職。

馬文君說，2014年起，立法院就曾有委員針對此問題提出質疑，認為教練機沒有彈射裝置，對飛官而言風險過高，也讓訓練安全缺乏必要保障；令人遺憾的是，10多年過去，問題始終沒有獲得根本改善，空軍弟兄仍然在相同風險下執行演訓。

她強調，如果T-34C先天上無法裝設彈射座椅，那麼最根本的解決辦法，就是加速機隊汰換，盡速引進具備完備逃生系統的新型初級教練機。