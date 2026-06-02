快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

影／T-34失事「成績優異」飛官殉職 家屬殯儀館悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
盧季佑的父親（右三）點頭表示以兒子為榮。記者林保光／攝影
盧季佑的父親（右三）點頭表示以兒子為榮。記者林保光／攝影

空軍T-34教練機今天在岡山空軍基地附近失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。2人的父母和家屬下午到高雄市立殯儀館，不禁含淚哽咽。盧父經一再點頭表示他以兒子為榮。

過俊男的父母和妻子下午4時30分許到殯儀館，母親緊握雙手，緊蹙雙眉，由過妻攙扶，父親和其他家人走在一旁，悲傷不已。

10分鐘後，盧季佑的父母和妻子也抵達殯儀館。盧父面對媒體記者提問，「是不是以兒子為榮？」盧父一再點頭說是。

2名殉職飛官的家屬經安排到休息室，不時仍可聽見家屬傳出的哀號聲。

盧季佑的父親強忍悲痛，談起兒子數度哽咽落淚，他接受媒體訪問時，說兒子高中畢業後沒有參加大學聯考，而是選擇報考空軍官校，憑藉優異表現順利錄取，進入官校受訓期間，成績始終名列前茅，經常維持在第一、第二名，是師長眼中的優秀飛官。

盧父說，從新聞看到軍機失事消息時，心中就感到不安，當軍方通知兒子失事，他忍不住落淚，說「我很難過、我一直哭，沒想到這一次竟然是我的兒子」，他也呼籲軍方應徹底查明事故原因，避免憾事再次發生。

過俊男的母親（中）緊握雙手，神情哀傷。記者林保光／攝影
過俊男的母親（中）緊握雙手，神情哀傷。記者林保光／攝影

2名殉職飛官的遺體今天下午送抵高雄市立殯儀館。記者林保光／攝影
2名殉職飛官的遺體今天下午送抵高雄市立殯儀館。記者林保光／攝影

T-34 空軍

延伸閱讀

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

T-34墜毀2飛官殉職…過俊男困機艙處理作業較耗時 橋檢會同法醫相驗

中校飛官盧季佑殉職 高中同學回憶：他仗義直言、正向的人

中校飛官盧季佑殉職 盧高中學長：他高中時確立要念軍校

相關新聞

影／T-34失事「成績優異」飛官殉職 家屬殯儀館悲痛送別：沒想到這次是我兒子

空軍T-34教練機今天在岡山空軍基地附近失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。2人的父母和家屬下午到高雄市立殯儀館，不禁含淚哽咽。盧父經一再點頭表示他以兒子為榮。

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

空軍飛行訓練指揮部岡山基地的T-34初級教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時墜毀，軍方證實事發時教練機正下降高度，執行模擬發動機失效迫降，8時8分墜毀。空軍司令部督察長江義誠少將證實，教練機失事前，機上飛官並未用無線電求救或反映機體異常故障。

「T-34右轉時墜毀」飛訓部科長目擊過程 空軍：失事前完成4科目、無故障通報

空軍飛行訓練指揮部機號3414的T-34初級教練機，今天上午8時08分許墜毀於岡山空軍基地，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部今下午開記者會說明墜毀原因，強調該機機務狀況正常，墜毀前無接獲機務故障通報，墜毀原因待調查。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

空軍T-34型教練機（機號3414）今天在岡山空軍基地失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男中校殉職，今天下午2時45分左右，軍方及殯葬業者以跑步推擔架車，迅速將2人遺體送到高雄市立殯儀館入殮室冷凍室，待橋頭地檢署檢察官相驗。

時序曝光！T-34教練機墜毀2飛官殉職 空軍司令部揭「失事前關鍵21分鐘」

空軍飛行訓練指揮部今天上午一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機8時許執行訓練任務時，於空軍官校北跑道墜毀，機上駕駛盧季佑中校及過俊男中校不幸殉職，空軍司令部已緊急成立專案小組釐清肇因，今天下午三點半，由空軍司令部少將督察長江義誠說明事故原因。

中校飛官盧季佑殉職 高中同學回憶：他仗義直言、正向的人

空軍一架T-34初級教練機今在岡山基地失事，兩名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。盧季佑的高中同學今受訪提到，他是一個很願意幫助別人、仗義直言，很正向，很有正義感，當得知殉職相當難過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。