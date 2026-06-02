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影／T-34失事「成績優異」飛官殉職 家屬殯儀館悲痛送別：沒想到這次是我兒子
空軍T-34教練機今天在岡山空軍基地附近失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。2人的父母和家屬下午到高雄市立殯儀館，不禁含淚哽咽。盧父經一再點頭表示他以兒子為榮。
過俊男的父母和妻子下午4時30分許到殯儀館，母親緊握雙手，緊蹙雙眉，由過妻攙扶，父親和其他家人走在一旁，悲傷不已。
10分鐘後，盧季佑的父母和妻子也抵達殯儀館。盧父面對媒體記者提問，「是不是以兒子為榮？」盧父一再點頭說是。
2名殉職飛官的家屬經安排到休息室，不時仍可聽見家屬傳出的哀號聲。
盧季佑的父親強忍悲痛，談起兒子數度哽咽落淚，他接受媒體訪問時，說兒子高中畢業後沒有參加大學聯考，而是選擇報考空軍官校，憑藉優異表現順利錄取，進入官校受訓期間，成績始終名列前茅，經常維持在第一、第二名，是師長眼中的優秀飛官。
盧父說，從新聞看到軍機失事消息時，心中就感到不安，當軍方通知兒子失事，他忍不住落淚，說「我很難過、我一直哭，沒想到這一次竟然是我的兒子」，他也呼籲軍方應徹底查明事故原因，避免憾事再次發生。
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