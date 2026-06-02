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T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

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影／T-34墜機前20分鐘4次繞場都成功 第5次右轉模擬迫降時失事

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導
T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影
T-34教練機今天上午在岡山基地跑道北端執行訓練時，右轉過程中機頭朝下墜毀。記者巫鴻瑋／攝影

空軍飛行訓練指揮部今天一架隸屬岡山基地、機號3414的T-34初級教練機，由盧季佑中校及過俊男中校執行訓練任務時，於岡山基地跑道北端墜毀，軍方證實起飛後21分鐘內成功在空中繞行4次皆成功，第5次由南向北右轉準備朝南模擬發動機失效迫降戰備跑道時，機頭朝下墜毀。

空軍司令部督察長江義誠少將說明，機號3414的T-34初級教練機於上午7時47分由36L左跑道起飛後，在空中的21分鐘之內，有順利完成4次模擬飛行訓練，但是在第5次模擬發動機失效迫降訓練過程中，於8時8分墜毀。

空軍飛訓部基本組組長陳韋銘上校說明，36L左跑道是岡山基地的主跑道，在東側有另一條戰備跑道，原訂訓練是由36L左跑道由南向北飛行後，在跑道北端會由後座的考核官，即過俊男中校下達命令，命令為模擬發動機失效，再由前座的盧季佑中校，受命後執行向右迴轉迫降的操作。

因此時高度約為500呎，在模擬發動機失效的情況下，會用速度爭取高度「以動能換取位能」，向右急轉時高度稍微爬升至500呎以上，再用最小的轉彎半徑，迴轉成機體朝南，對準東側的戰備跑道，模擬迫降，而訓練之中是低空模擬完迫降後，會再執行重飛。

事故即發生在向右轉彎的過程中，被目擊機頭朝下在戰備跑道北端東側草皮墜毀，墜毀後兩名飛行員皆在機艙內，並未被拋飛出機身之外。

T-34 墜機 空軍

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